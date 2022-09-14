Россияне в условиях санкций поставили рекорд по предзаказам новых iPhone

«Коммерсант»: россияне поставили рекорд по предзаказам новых iPhone, несмотря на санкции

15 сентября 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Спрос россиян на iPhone 14 вдвое превысил показатель 2021 года, сообщили в МТС Фото: Владимир Андреев © URA.RU За первую неделю с момента презентации новой модели iPhone 14 россияне предзаказали в 2,5 раза больше смартфонов, чем годом ранее. Самыми востребованным версиями у граждан РФ стали iPhone 14 Pro и Pro Max, на которые пришлось более 70% оплаченных предзаказов. Несмотря на западные санкции, в 2022 году спрос россиян на новый iPhone 14 вырос в 2,5 раза, чем на iPhone 13, вышедший в 2021 году, сообщили « Коммерсанту » в МТС. Уточняется, что самыми востребованными в России стали версии Pro и Pro Max, на которые пришлось более 70% оплаченных предзаказов. В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили высокий спрос к новинкам, однако добавили, что он находится в рамках их ожиданий. В «Мегафоне» отметили, что количество предзаказов на новые модели iPhone сопоставимы с уровнем прошлого года. Источник газеты отметил, что недостатка новинок Apple в России не ожидается. «По модели параллельного импорта независимые поставщики смогут привезти достаточное количество новых iPhone для удовлетворения спроса», — сказал он. Презентация предыдущей модели iPhone 13 прошла в сентябре 2021 года. Смартфоны были представлены пяти цветах. Ранее Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Также были продемонстрированы версии Pro и Pro Max, которые будут стоить 999 долларов и 1099 долларов соответственно. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что новинки компании Apple без проблем поставят в страну с помощью параллельного импорта, передает телеканал 360. Многие иностранные бренды приостановили работу в РФ в связи с российской спецоперацией на Украине. В марте компания Apple приостановила продажи в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За первую неделю с момента презентации новой модели iPhone 14 россияне предзаказали в 2,5 раза больше смартфонов, чем годом ранее. Самыми востребованным версиями у граждан РФ стали iPhone 14 Pro и Pro Max, на которые пришлось более 70% оплаченных предзаказов. Несмотря на западные санкции, в 2022 году спрос россиян на новый iPhone 14 вырос в 2,5 раза, чем на iPhone 13, вышедший в 2021 году, сообщили «Коммерсанту» в МТС. Уточняется, что самыми востребованными в России стали версии Pro и Pro Max, на которые пришлось более 70% оплаченных предзаказов. В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили высокий спрос к новинкам, однако добавили, что он находится в рамках их ожиданий. В «Мегафоне» отметили, что количество предзаказов на новые модели iPhone сопоставимы с уровнем прошлого года. Источник газеты отметил, что недостатка новинок Apple в России не ожидается. «По модели параллельного импорта независимые поставщики смогут привезти достаточное количество новых iPhone для удовлетворения спроса», — сказал он. Презентация предыдущей модели iPhone 13 прошла в сентябре 2021 года. Смартфоны были представлены пяти цветах. Ранее Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Также были продемонстрированы версии Pro и Pro Max, которые будут стоить 999 долларов и 1099 долларов соответственно. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что новинки компании Apple без проблем поставят в страну с помощью параллельного импорта, передает телеканал 360. Многие иностранные бренды приостановили работу в РФ в связи с российской спецоперацией на Украине. В марте компания Apple приостановила продажи в России.