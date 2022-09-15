Запад усилил давление на Эрдогана перед его встречей с Путиным

Запад усилил давление на Эрдогана из-за того, что Турция помогает обойти санкции РФ Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США и Евросоюз усиливают давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, так как боятся, что благодаря ему Россия может избежать санкций, веденных Западом. Особенно это актуально перед встречей главы Турции с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times.

В настоящий момент США сосредоточили свое внимание на турецких банках, которые интегрировались в российскую платежную систему, «Мир». «Эрдоган, который встретится с Путиным в пятницу, заявил в прошлом месяце, что есть „серьезный прогресс“ в расширении „Мира“ в Турции <…> Брюссель готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам», — уточняет газета.

Издание, ссылаясь на свои источники в лице чиновников, участвовавший в переговорах в этом месяце между ЕС и США по обеспечению соблюдения санкций, поясняет, что в ходе переговоров страны назвали Турцию своей главной целью. «Нам нужно закрыть лазейку», — пояснил источник. Под лазейкой подразумевается возможность других стран интегрироваться в платежную систему РФ.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон позавидовал Эрдогану из-за близости к Путину. Также сообщалось, что у России есть влиятельный союзник на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия.

США и страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала российской спецоперации на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Но не все страны поддерживают данные санкции. В настоящими момент Россия налаживает отношения с Китаем, КНДР, Турцией и другими государствами.