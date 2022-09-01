Макрон позавидовал Эрдогану из-за близости к Путину

01 сентября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Франция должна продолжать диалог с Россией, считает Эмманюэль Макрон Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не должен быть единственным политиком, который ведет диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на выступлении перед послами страны. «Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми, особенно с тем, с кем мы не согласны. Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией», — приводит слова Макрона телеканала France 24. Макрон также заявил, что Франция намерена помогать в организации мирных переговоров России и Украины. «Франция старается на каждом этапе конфликта на Украине говорить с Россией, чтобы избегать эскалации. Мы прилагаем усилия в рамках полезной роли, которую видим в том, чтобы готовить условия для достижения мира переговорным путем», — сказал Макрон. Ранее Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Лидеры договорились, что Турция будет частично оплачивать поставки газа в рублях. По данным западных СМИ, растущие сотрудничество Турции и России вызывает большую обеспокоенность в Евросоюзе, пишет RT. В США и НАТО также недовольны партнерством двух стран, сообщает «Национальная служба новостей».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не должен быть единственным политиком, который ведет диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на выступлении перед послами страны. «Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми, особенно с тем, с кем мы не согласны. Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией», — приводит слова Макрона телеканала France 24. Макрон также заявил, что Франция намерена помогать в организации мирных переговоров России и Украины. «Франция старается на каждом этапе конфликта на Украине говорить с Россией, чтобы избегать эскалации. Мы прилагаем усилия в рамках полезной роли, которую видим в том, чтобы готовить условия для достижения мира переговорным путем», — сказал Макрон. Ранее Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Лидеры договорились, что Турция будет частично оплачивать поставки газа в рублях. По данным западных СМИ, растущие сотрудничество Турции и России вызывает большую обеспокоенность в Евросоюзе, пишет RT. В США и НАТО также недовольны партнерством двух стран, сообщает «Национальная служба новостей».