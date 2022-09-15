«Госуслуги» напомнили о выплате в 450 тысяч рублей для семей с детьми

15 сентября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Многодетным семьям предоставляется 450 тысяч рублей для погашения ипотеки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Многодетным семьям помимо маткапитала полагается господдержка в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки. Об этом напомнили в telegram-канале «Госуслуги». «Семьи с детьми могут использовать два вида господдержки на погашение ипотеки: маткапитал и выплату 450 000 рублей для многодетных. Деньги можно потратить сразу после рождения ребенка, они не выделяются повторно и подходят для оплаты новостроек и вторичного жилья», — сообщают «Госуслуги». Заявление на субсидию подается онлайн на портале «Госуслуги». Деньги не могут быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке. Ранее в Госдуме сообщили, что нуждающиеся семьи могут получать ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Для получения субсидий доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума.

Многодетным семьям помимо маткапитала полагается господдержка в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки. Об этом напомнили в telegram-канале «Госуслуги». «Семьи с детьми могут использовать два вида господдержки на погашение ипотеки: маткапитал и выплату 450 000 рублей для многодетных. Деньги можно потратить сразу после рождения ребенка, они не выделяются повторно и подходят для оплаты новостроек и вторичного жилья», — сообщают «Госуслуги». Заявление на субсидию подается онлайн на портале «Госуслуги». Деньги не могут быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке. Ранее в Госдуме сообщили, что нуждающиеся семьи могут получать ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Для получения субсидий доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума.