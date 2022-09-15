«Госуслуги» напомнили о выплате в 450 тысяч рублей для семей с детьми

Многодетным семьям помимо маткапитала полагается господдержка в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки. Об этом напомнили в telegram-канале «Госуслуги».
«Семьи с детьми могут использовать два вида господдержки на погашение ипотеки: маткапитал и выплату 450 000 рублей для многодетных. Деньги можно потратить сразу после рождения ребенка, они не выделяются повторно и подходят для оплаты новостроек и вторичного жилья», — сообщают «Госуслуги».
Заявление на субсидию подается онлайн на портале «Госуслуги». Деньги не могут быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке.
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Многодетным семьям помимо маткапитала полагается господдержка в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки. Об этом напомнили в telegram-канале «Госуслуги». «Семьи с детьми могут использовать два вида господдержки на погашение ипотеки: маткапитал и выплату 450 000 рублей для многодетных. Деньги можно потратить сразу после рождения ребенка, они не выделяются повторно и подходят для оплаты новостроек и вторичного жилья», — сообщают «Госуслуги». Заявление на субсидию подается онлайн на портале «Госуслуги». Деньги не могут быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке. Ранее в Госдуме сообщили, что нуждающиеся семьи могут получать ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Для получения субсидий доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума.