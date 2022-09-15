Bloomberg: Путин нашел секретное оружие против западных санкций

15 сентября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Bloomberg: оборонное производство помогает компенсировать падение в других отраслях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Оборонная промышленность помогает РФ поддерживать экономику страны в условиях санкций и является секретным оружием президента Владимира Путина. Об этом пишет европейское издание Bloomberg. «Путинская военная машина может быть секретным оружием, помогающим поддерживать экономику. Оборонное производство помогает компенсировать падение в других отраслях», — сообщает Bloomberg. Отмечается, что в РФ производство «готовых металлических изделий» выросло почти на 30% в июле по сравнению с прошлым годом после резкого спада в предыдущие месяцы. Оно включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов. Категория под названием «другие транспортные средства и оборудование», в которую наряду с велосипедами входят корабли, самолеты и бронетехника, также находится в числе лидеров рынка. Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали о том, что спецоперация повысила интерес к вооружению РФ за рубежом. Многие уже оценили его эффективность в ходе боевого применения.

Оборонная промышленность помогает РФ поддерживать экономику страны в условиях санкций и является секретным оружием президента Владимира Путина. Об этом пишет европейское издание Bloomberg. «Путинская военная машина может быть секретным оружием, помогающим поддерживать экономику. Оборонное производство помогает компенсировать падение в других отраслях», — сообщает Bloomberg. Отмечается, что в РФ производство «готовых металлических изделий» выросло почти на 30% в июле по сравнению с прошлым годом после резкого спада в предыдущие месяцы. Оно включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов. Категория под названием «другие транспортные средства и оборудование», в которую наряду с велосипедами входят корабли, самолеты и бронетехника, также находится в числе лидеров рынка. Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали о том, что спецоперация повысила интерес к вооружению РФ за рубежом. Многие уже оценили его эффективность в ходе боевого применения.