Bloomberg: Путин нашел секретное оружие против западных санкций

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Bloomberg: оборонное производство помогает компенсировать падение в других отраслях Фото:
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Новая экономика России

Оборонная промышленность помогает РФ поддерживать экономику страны в условиях санкций и является секретным оружием президента Владимира Путина. Об этом пишет европейское издание Bloomberg.

«Путинская военная машина может быть секретным оружием, помогающим поддерживать экономику. Оборонное производство помогает компенсировать падение в других отраслях», — сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в РФ производство «готовых металлических изделий» выросло почти на 30% в июле по сравнению с прошлым годом после резкого спада в предыдущие месяцы. Оно включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов. Категория под названием «другие транспортные средства и оборудование», в которую наряду с велосипедами входят корабли, самолеты и бронетехника, также находится в числе лидеров рынка.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали о том, что спецоперация повысила интерес к вооружению РФ за рубежом. Многие уже оценили его эффективность в ходе боевого применения.

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Оборонная промышленность помогает РФ поддерживать экономику страны в условиях санкций и является секретным оружием президента Владимира Путина. Об этом пишет европейское издание Bloomberg. «Путинская военная машина может быть секретным оружием, помогающим поддерживать экономику. Оборонное производство помогает компенсировать падение в других отраслях», — сообщает Bloomberg. Отмечается, что в РФ производство «готовых металлических изделий» выросло почти на 30% в июле по сравнению с прошлым годом после резкого спада в предыдущие месяцы. Оно включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов. Категория под названием «другие транспортные средства и оборудование», в которую наряду с велосипедами входят корабли, самолеты и бронетехника, также находится в числе лидеров рынка. Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали о том, что спецоперация повысила интерес к вооружению РФ за рубежом. Многие уже оценили его эффективность в ходе боевого применения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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