Депутат Рады назвала сроки окончания спецоперации, которые ждет Киев

Депутат Рады Рудик: Украина рассчитывает закончить спецоперацию в свою пользу до наступления зимы

15 сентября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Верховной Рады Украины хочет закончить СВО до зимы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рассчитывает закончить спецоперацию в свою пользу до наступления зимы. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Кира Рудик. «Наш план состоит в том, чтобы забрать как можно больше территории до наступления зимы. Потому что зимой будет намного проще ее удержать и потому что зимой будет невозможно вести боевые действия ни нам, ни русским», — сказала она в эфире Sky News. Ранее Минобороны Украины рассказало о сотнях тысяч мобилизованных. Тем не менее, вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска. Кроме того, власти Запорожья заявили о пресечении попыток украинских войск прорвать оборону. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Украина рассчитывает закончить спецоперацию в свою пользу до наступления зимы. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Кира Рудик. «Наш план состоит в том, чтобы забрать как можно больше территории до наступления зимы. Потому что зимой будет намного проще ее удержать и потому что зимой будет невозможно вести боевые действия ни нам, ни русским», — сказала она в эфире Sky News. Ранее Минобороны Украины рассказало о сотнях тысяч мобилизованных. Тем не менее, вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска. Кроме того, власти Запорожья заявили о пресечении попыток украинских войск прорвать оборону. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.