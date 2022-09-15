Депутат Рады назвала сроки окончания спецоперации, которые ждет Киев

Украина рассчитывает закончить спецоперацию в свою пользу до наступления зимы. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Кира Рудик.
«Наш план состоит в том, чтобы забрать как можно больше территории до наступления зимы. Потому что зимой будет намного проще ее удержать и потому что зимой будет невозможно вести боевые действия ни нам, ни русским», — сказала она в эфире Sky News.
Ранее Минобороны Украины рассказало о сотнях тысяч мобилизованных. Тем не менее, вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска. Кроме того, власти Запорожья заявили о пресечении попыток украинских войск прорвать оборону.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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Украина рассчитывает закончить спецоперацию в свою пользу до наступления зимы. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Кира Рудик. «Наш план состоит в том, чтобы забрать как можно больше территории до наступления зимы. Потому что зимой будет намного проще ее удержать и потому что зимой будет невозможно вести боевые действия ни нам, ни русским», — сказала она в эфире Sky News. Ранее Минобороны Украины рассказало о сотнях тысяч мобилизованных. Тем не менее, вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска. Кроме того, власти Запорожья заявили о пресечении попыток украинских войск прорвать оборону. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.