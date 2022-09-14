Екатеринбуржец, спасший войска РФ из-под обстрелов нацистов на Украине, защищает границу России

Руководитель Союза добровольцев Донбасса из Екатеринбурга Максим Хлопин, принимающий участие в спецоперации на Украине, встал на охрану российской границы с Харьковской областью. Об этом рассказал корреспондент Андрей Гусельников в сообществе «Расследования и портреты».
«Находимся на госгранице вместе с армией и пограничниками. За тем пригорком уже ждут. И мы их ждем», — рассказал Хлопин на видео, опубликованном Гусельниковым.
Максим Хлопин участвует в специальной военной операции в составе 50-го мотострелкового батальона. Весной он, возглавив группу уральских добровольцев, отправился на Украину. Ранее URA.RU сообщало, что Хлопин вывел два отряда из окружения нацистов под Изюмом. «Жарко было: техника, заторы на дорогах, мирняк, беженцы. По нам долбила артиллерия», — поделился доброволец.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно, что жителей Изюма эвакуируют из-за наступления ВСУ.
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