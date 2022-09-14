В Нижневартовске перенесли сроки сдачи школы, из-за которой мэру Кощенко грозили митингами

Проблемную школу собираются построить на несколько лет раньше Фото: Елена Хабарова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) перенесли сроки строительства школы, из-за которой местная оппозиция грозилась каждый день проводить митинги за отставку мэра Дмитрия Кощенко. О новых датах сдачи объекта рассказал спикер гордумы Алексей Сатинов на заседании координационного совета представительных органов муниципальных образований, который проходит в Сургуте.

«Строительство школы в 9-А микрорайоне не было начато — концессионер не исполнил свои обязательства еще на стадии проектирования. Соглашение было расторгнуто по решению суда, которое вступило в силу в январе. В настоящее время рассматривается возможность переноса срока строительства на 2023 год», — передает журналист URA.RU слова Сатинова.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска на вопрос журналиста URA.RU об источниках финансирования и возможном появлении нового концессионера пообещали ответить позже. Согласно более ранним сообщениям мэрии, строительство школы планировали закончить в 2025 или в 2027 году. Анонимный собеседник агентства в политическом истеблишменте Нижневартовска связывает перенос сроков с чередой скандалов. «Эта школа — проблемный объект, на котором очень удобно пиариться лидерам местной оппозиции. Вероятно, вопрос посчитали необходимым закрыть хотя бы в информационной повестке», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за проблем со стройкой представители местной ячейки КПРФ начали сбор подписей за отставку мэра Нижневартовска. Коммунисты собирались митинговать хоть каждый день, пока проблема не будет решена, а инсайдеры агентства рассказали, на каких условиях Кощенко может сохранить должность.