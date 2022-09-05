Главе Нижневартовска намекнули, как избежать отставки

Главе Нижневартовска посоветовали провести кадровую реформу мэрии ради сохранения власти

06 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко может сохранить пост мэра Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко может сохранить свой пост и не уйти в отставку при условии увольнения из городской администрации команды бывшего мэра Василия Тихонова и людей, связанных с ним. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Кощенко имеет все шансы остаться в кресле главы города, если примет условия, которые перед ним ставились еще при назначении. А именно: провести кадровую реформу мэрии, избавившись от наследия [экс-главы Нижневартовска Василия] Тихонова. За прошедшие 10 месяцев, что новый мэр находится у власти, эта задача выполнялась крайне неспешно. А сейчас он должен выполнить ее в сжатые сроки, если хочет остаться на посту », — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нижневартовска заявили, что они не комментируют слухи. Ранее URA.RU сообщало, что инсайдеры агентства прочат главе Нижневартовска отставку. Он был избран на эту должность зимой 2021 года.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко может сохранить свой пост и не уйти в отставку при условии увольнения из городской администрации команды бывшего мэра Василия Тихонова и людей, связанных с ним. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Кощенко имеет все шансы остаться в кресле главы города, если примет условия, которые перед ним ставились еще при назначении. А именно: провести кадровую реформу мэрии, избавившись от наследия [экс-главы Нижневартовска Василия] Тихонова. За прошедшие 10 месяцев, что новый мэр находится у власти, эта задача выполнялась крайне неспешно. А сейчас он должен выполнить ее в сжатые сроки, если хочет остаться на посту », — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нижневартовска заявили, что они не комментируют слухи. Ранее URA.RU сообщало, что инсайдеры агентства прочат главе Нижневартовска отставку. Он был избран на эту должность зимой 2021 года.