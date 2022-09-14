Сбербанк поможет властям ЯНАО в реализации проектов

Президент «Сбербанка» Греф и губернатор ЯНАО Артюхов подписали соглашение о сотрудничестве

15 сентября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве со Сбербанком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство ЯНАО договорилось с ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве для реализации проектов от федерального до регионального уровня. Соответствующее соглашение подписали президент компании Герман Греф и глава региона Дмитрий Артюхов, сообщается на сайте властей округа. «Ямало-Ненецкий автономный округ — один из крупнейших российских регионов, он богат природными ресурсами, но люди живут и работают здесь в непростых климатических условиях. Наше соглашение о сотрудничестве с ЯНАО, безусловно, направлено на то, чтобы дать мощный импульс экономики региона, эффективно использовать все его природные богатства. Но, пожалуй, еще более значимая цель — сделать жизнь проживающих здесь людей более простой и комфортной», — приводит пресс-служба властей слова Грефа. Глава ЯНАО отметил, что отношения Сбербанка и Ямала длятся давно. «Уверен, новое соглашение укрепит нашу дружбу и будет способствовать повышению качества жизни ямальцев», — уточнил Артюхов. Подобное соглашение о сотрудничестве у региона есть и с компанией «Газпром». В 2021 году оно было подписано впервые на три года.

Правительство ЯНАО договорилось с ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве для реализации проектов от федерального до регионального уровня. Соответствующее соглашение подписали президент компании Герман Греф и глава региона Дмитрий Артюхов, сообщается на сайте властей округа. «Ямало-Ненецкий автономный округ — один из крупнейших российских регионов, он богат природными ресурсами, но люди живут и работают здесь в непростых климатических условиях. Наше соглашение о сотрудничестве с ЯНАО, безусловно, направлено на то, чтобы дать мощный импульс экономики региона, эффективно использовать все его природные богатства. Но, пожалуй, еще более значимая цель — сделать жизнь проживающих здесь людей более простой и комфортной», — приводит пресс-служба властей слова Грефа. Глава ЯНАО отметил, что отношения Сбербанка и Ямала длятся давно. «Уверен, новое соглашение укрепит нашу дружбу и будет способствовать повышению качества жизни ямальцев», — уточнил Артюхов. Подобное соглашение о сотрудничестве у региона есть и с компанией «Газпром». В 2021 году оно было подписано впервые на три года.