Сбербанк поможет властям ЯНАО в реализации проектов

Правительство ЯНАО договорилось с ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве для реализации проектов от федерального до регионального уровня. Соответствующее соглашение подписали президент компании Герман Греф и глава региона Дмитрий Артюхов, сообщается на сайте властей округа.
«Ямало-Ненецкий автономный округ — один из крупнейших российских регионов, он богат природными ресурсами, но люди живут и работают здесь в непростых климатических условиях. Наше соглашение о сотрудничестве с ЯНАО, безусловно, направлено на то, чтобы дать мощный импульс экономики региона, эффективно использовать все его природные богатства. Но, пожалуй, еще более значимая цель — сделать жизнь проживающих здесь людей более простой и комфортной», — приводит пресс-служба властей слова Грефа.
Глава ЯНАО отметил, что отношения Сбербанка и Ямала длятся давно. «Уверен, новое соглашение укрепит нашу дружбу и будет способствовать повышению качества жизни ямальцев», — уточнил Артюхов.
Подобное соглашение о сотрудничестве у региона есть и с компанией «Газпром». В 2021 году оно было подписано впервые на три года.
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Правительство ЯНАО договорилось с ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве для реализации проектов от федерального до регионального уровня. Соответствующее соглашение подписали президент компании Герман Греф и глава региона Дмитрий Артюхов, сообщается на сайте властей округа. «Ямало-Ненецкий автономный округ — один из крупнейших российских регионов, он богат природными ресурсами, но люди живут и работают здесь в непростых климатических условиях. Наше соглашение о сотрудничестве с ЯНАО, безусловно, направлено на то, чтобы дать мощный импульс экономики региона, эффективно использовать все его природные богатства. Но, пожалуй, еще более значимая цель — сделать жизнь проживающих здесь людей более простой и комфортной», — приводит пресс-служба властей слова Грефа. Глава ЯНАО отметил, что отношения Сбербанка и Ямала длятся давно. «Уверен, новое соглашение укрепит нашу дружбу и будет способствовать повышению качества жизни ямальцев», — уточнил Артюхов. Подобное соглашение о сотрудничестве у региона есть и с компанией «Газпром». В 2021 году оно было подписано впервые на три года.