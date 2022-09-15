В Запорожье взорвалась машина с российскими журналистами

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, обстрел, энергодар
В Запорожье пострадали журналисты «ТВ Центра» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожской области. Об этом сообщили представители СМИ.

«Съемочная группа ТВ Центра пострадала при взрыве в Запорожской области. Машина, на которой они передвигалась, перевернулась. Водитель и наш специальный корреспондент Никита Васильев ранены. Им оказывают помощь. Уточняем подробности», — сообщили журналисты в telegram-канале «ТВ Центра».

Журналисты, работающие в Донбассе, неоднократно попадали под обстрелы. Были и смерти среди военных корреспондентов.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Причиной этого стал конфликт Украины и республик Донбасса. Зимой этого года обстрелы со стороны ВСУ участились, поэтому президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение помочь людям Донецкой и Луганской народных республик.

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Съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожской области. Об этом сообщили представители СМИ. «Съемочная группа ТВ Центра пострадала при взрыве в Запорожской области. Машина, на которой они передвигалась, перевернулась. Водитель и наш специальный корреспондент Никита Васильев ранены. Им оказывают помощь. Уточняем подробности», — сообщили журналисты в telegram-канале «ТВ Центра». Журналисты, работающие в Донбассе, неоднократно попадали под обстрелы. Были и смерти среди военных корреспондентов. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Причиной этого стал конфликт Украины и республик Донбасса. Зимой этого года обстрелы со стороны ВСУ участились, поэтому президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение помочь людям Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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