В Запорожье взорвалась машина с российскими журналистами

Съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожской области. Об этом сообщили представители СМИ.
«Съемочная группа ТВ Центра пострадала при взрыве в Запорожской области. Машина, на которой они передвигалась, перевернулась. Водитель и наш специальный корреспондент Никита Васильев ранены. Им оказывают помощь. Уточняем подробности», — сообщили журналисты в telegram-канале «ТВ Центра».
Журналисты, работающие в Донбассе, неоднократно попадали под обстрелы. Были и смерти среди военных корреспондентов.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Причиной этого стал конфликт Украины и республик Донбасса. Зимой этого года обстрелы со стороны ВСУ участились, поэтому президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение помочь людям Донецкой и Луганской народных республик.
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Съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожской области. Об этом сообщили представители СМИ. «Съемочная группа ТВ Центра пострадала при взрыве в Запорожской области. Машина, на которой они передвигалась, перевернулась. Водитель и наш специальный корреспондент Никита Васильев ранены. Им оказывают помощь. Уточняем подробности», — сообщили журналисты в telegram-канале «ТВ Центра». Журналисты, работающие в Донбассе, неоднократно попадали под обстрелы. Были и смерти среди военных корреспондентов. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Причиной этого стал конфликт Украины и республик Донбасса. Зимой этого года обстрелы со стороны ВСУ участились, поэтому президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение помочь людям Донецкой и Луганской народных республик.