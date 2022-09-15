Правительство РФ хочет застраховать Калининград от блокады

Правительство РФ направит 1,3 млрд рублей на субсидирование грузоперевозок в Калининград

15 сентября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки Калининградской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Правительство РФ выделит более 1,3 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область на фоне ограничения транзита через Литву. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. «Санкции привели к ограничениям на транзит ряда грузов через территорию Литвы, к расширению использования альтернативных маршрутов. Правительство вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами. На эти цели в этом году выделяется более 1,3 млрд рублей», — сказал Мишустин. По его словам, президент РФ обращал внимание на необходимость сделать доставку грузов удобной и экономически целесообразной. Такие меры помогут не допустить подорожания товаров и поддержат местные промышленные предприятия, заявил Мишустин. Правительство РФ рассчитывает, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря перевезут около 900 тысяч тонн грузов, отметил Мишутин. По словам премьер-министра, речь идет о нефти, нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, автомобилях и мебели. Ранее Литва объявила, что прекратит поставлять санкционные товары в Калининград. Это решение было связано с антироссийскими санкциями Евросоюза. Страны Запада ввели ограничения против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Позже Литва согласилась с требованием Еврокомиссии снять блокаду Калининграда.

Правительство РФ выделит более 1,3 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область на фоне ограничения транзита через Литву. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. «Санкции привели к ограничениям на транзит ряда грузов через территорию Литвы, к расширению использования альтернативных маршрутов. Правительство вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами. На эти цели в этом году выделяется более 1,3 млрд рублей», — сказал Мишустин. По его словам, президент РФ обращал внимание на необходимость сделать доставку грузов удобной и экономически целесообразной. Такие меры помогут не допустить подорожания товаров и поддержат местные промышленные предприятия, заявил Мишустин. Правительство РФ рассчитывает, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря перевезут около 900 тысяч тонн грузов, отметил Мишутин. По словам премьер-министра, речь идет о нефти, нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, автомобилях и мебели. Ранее Литва объявила, что прекратит поставлять санкционные товары в Калининград. Это решение было связано с антироссийскими санкциями Евросоюза. Страны Запада ввели ограничения против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Позже Литва согласилась с требованием Еврокомиссии снять блокаду Калининграда.