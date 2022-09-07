Проект курганского губернатора Шумкова станет уникальной площадкой на уровне Москвы и Петербурга

08 сентября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Федеральный эксперт Андрей Шпиленко поможет запустить в Кургане уникальный проект (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На одном из индустриальных парков Кургана, которые лоббирует глава региона Вадим Шумков, запустят уникальный пилотный проект, направленный на привлечение инвесторов. Такие проекты уже реализуются в Москве, Санкт-Петербурге и Башкирии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. «Курганская область становится четвертым регионом в России, который может реализовать этот пилотный проект. Губернатор согласился провести такой эксперимент на одной из площадок. Поэтому мы договорись внедрить на одном из индустриальных парков модель, направленную на достижение целей устойчивого развития. Это важно. Такую модель в нашей стране внедряют сейчас только в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан. В остальных регионах либо не умеют, либо не знают как это делать», — сказал Шпиленко. По его словам, модель будет основываться на работе с резидентами, которые используют передовые экологические технологии или имеющих рейтинг ESG (экспертное мнение Агентства в отношении подверженности компании экологическим и социальным рискам бизнеса — прим. ред). Шпиленко отметил, что сейчас банки предпочитают вкладывать деньги именно в площадки с высоким рейтингом ESG. Еще одним важным фактором эксперт считает экономические, экологические и кадровые показатели. «Как только они [показатели] будут раскрыты, будет разработана стратегия их достижения до 2030 года. Например, начиная от соблюдения санитарных норм до того, принимают ли на работу женщину с малолетними детьми. И под каждый такой показатель будет разрабатываться собственный план. Всего их в стране насчитывается около 80», — отметил Шпиленко. Ранее URA.RU писало, что в Курган на промышленную выставку-форум «КурганСпецПром-2022» приехал эксперт по кластерам и технопаркам России Андрей Шпиленко. Московский гость посетил стенды курганских предприятий, а также поделился впечатлением от Кургана. Кроме того, выступая спикером на форуме, глава ассоциации рассказал о том, как восстанавливал курганские боевые машины пехоты. В ходе рабочей поездки, Шпиленко и глава Курганской области Вадим Шумков договорились о сотрудничестве и созданию промышленных кластеров в регионе. Также сообщалось, что Шпиленко прокатился курганских вездеходах по болотам и грязи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На одном из индустриальных парков Кургана, которые лоббирует глава региона Вадим Шумков, запустят уникальный пилотный проект, направленный на привлечение инвесторов. Такие проекты уже реализуются в Москве, Санкт-Петербурге и Башкирии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. «Курганская область становится четвертым регионом в России, который может реализовать этот пилотный проект. Губернатор согласился провести такой эксперимент на одной из площадок. Поэтому мы договорись внедрить на одном из индустриальных парков модель, направленную на достижение целей устойчивого развития. Это важно. Такую модель в нашей стране внедряют сейчас только в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан. В остальных регионах либо не умеют, либо не знают как это делать», — сказал Шпиленко. По его словам, модель будет основываться на работе с резидентами, которые используют передовые экологические технологии или имеющих рейтинг ESG (экспертное мнение Агентства в отношении подверженности компании экологическим и социальным рискам бизнеса — прим. ред). Шпиленко отметил, что сейчас банки предпочитают вкладывать деньги именно в площадки с высоким рейтингом ESG. Еще одним важным фактором эксперт считает экономические, экологические и кадровые показатели. «Как только они [показатели] будут раскрыты, будет разработана стратегия их достижения до 2030 года. Например, начиная от соблюдения санитарных норм до того, принимают ли на работу женщину с малолетними детьми. И под каждый такой показатель будет разрабатываться собственный план. Всего их в стране насчитывается около 80», — отметил Шпиленко. Ранее URA.RU писало, что в Курган на промышленную выставку-форум «КурганСпецПром-2022» приехал эксперт по кластерам и технопаркам России Андрей Шпиленко. Московский гость посетил стенды курганских предприятий, а также поделился впечатлением от Кургана. Кроме того, выступая спикером на форуме, глава ассоциации рассказал о том, как восстанавливал курганские боевые машины пехоты. В ходе рабочей поездки, Шпиленко и глава Курганской области Вадим Шумков договорились о сотрудничестве и созданию промышленных кластеров в регионе. Также сообщалось, что Шпиленко прокатился курганских вездеходах по болотам и грязи.