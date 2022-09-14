Источник: в Тюменской области будет на одного замгубернатора меньше

Пост заместителя губернатора Тюменской области, освободившийся после отставки Елены Еремеевой, с высокой долей вероятности никто не займет. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Кроме того, Главное правовое управление (ГПУ), которое возглавлял экс-чиновница, могут объединить с другой структурой.
«Решения по новому заместителю [губернатора] нет, скорее всего, его не будет вообще. Логично объединить ГПУ с аппаратом губернатора», — рассказал инсайдер. Собеседник также добавил, что Еремеева принимала решение об отставке сама, без какой-либо подоплеки.
Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Об отставке Еремеевой стало известно 5 сентября. И.о. руководителя ГПУ назначен ее заместитель Евгений Лапшин, которому прочат повышение.
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