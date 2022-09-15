Парень погибшей в ЛНР студентки эмоционально обратился к Зеленскому

15 сентября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

В результате удара по колледжу в Перевальске погибла одна студентка Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студент колледжа в Перевальске (ЛНР) Сергей Бессудных, у которого погибла девушка в результате удара по образовательному учреждению, назвал президента Украины Владимира Зеленского «мудаком». Об этом Бессудных заявил в разговоре с URA.RU. По словам Бессудных, колледж обстреляли рано утром, когда студенты спали. Он заявил, что во время удара был в комнате общежития. «Вику, полностью завалило камнями. Меня вытащили военные. А Вику — нет, она погибла. Мы три года встречались, она была адекватная и разумная, особо без вредных привычек. Зеленский — просто мудак, который приказывает обстреливать мирные города», — заявил молодой человек корреспонденту URA.RU. Перевальск обстреляли американскими РСЗО HIMARS, снаряд попал в профессиональный колледж Перевальска. В результате погибла одна студентка, семь человек ранены. «Я спросила бы Зеленского, жалко ли ему своих детей? Нам тоже жалко своих. Это не просто бесчеловечно, здесь нет ума, совести и представления о логике», — сказала директор колледжа Надежда Литвинова в разговоре с URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. За это время ВСУ неоднократно обстреливали территорию ЛНР и ДНР, заявляли в Народных милициях республик. В ходе спецоперации российские военные полностью освободили ЛНР и значительную часть ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студент колледжа в Перевальске (ЛНР) Сергей Бессудных, у которого погибла девушка в результате удара по образовательному учреждению, назвал президента Украины Владимира Зеленского «мудаком». Об этом Бессудных заявил в разговоре с URA.RU. По словам Бессудных, колледж обстреляли рано утром, когда студенты спали. Он заявил, что во время удара был в комнате общежития. «Вику, полностью завалило камнями. Меня вытащили военные. А Вику — нет, она погибла. Мы три года встречались, она была адекватная и разумная, особо без вредных привычек. Зеленский — просто мудак, который приказывает обстреливать мирные города», — заявил молодой человек корреспонденту URA.RU. Перевальск обстреляли американскими РСЗО HIMARS, снаряд попал в профессиональный колледж Перевальска. В результате погибла одна студентка, семь человек ранены. «Я спросила бы Зеленского, жалко ли ему своих детей? Нам тоже жалко своих. Это не просто бесчеловечно, здесь нет ума, совести и представления о логике», — сказала директор колледжа Надежда Литвинова в разговоре с URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. За это время ВСУ неоднократно обстреливали территорию ЛНР и ДНР, заявляли в Народных милициях республик. В ходе спецоперации российские военные полностью освободили ЛНР и значительную часть ДНР.