Путин призвал главного соперника США отказаться от SWIFT

Путин призвал Китай переходить на национальные платежные платформы

15 сентября 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Переход на национальные платежные платформы позволит обезопасить расчеты между Россией и Китаем, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал Китай переходить на национальные платежные платформы. С таким призывом Путин выступил на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. «Было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи сообщений Банка Россия и китайская система трансграничных платежей. Это позволит максимально обезопасить расчеты между нашими государствами», — сказал Путин. «Также следует всячески поощрять дальнейшее развитие многоплановой кооперации между бизнес кругами России, Китая и Монголии, в том числе в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества», — добавил президент. Ранее посол Сирии в РФ Риад Хаддад сообщил о желании Сирии подключиться к российской платежной системе «Мир» на фоне усиления западных санкций. «Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она в свою очередь ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада», — сообщил Хаддад. В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT российские кредитные организации, против которых ранее были введены санкции из-за начала Россией спецоперации на Украине. Межбанковая система SWIFT — это международная система передачи финансовых сообщений между банками, через которую они посылают друг другу поручения о переводе денег. Это позволяло самим банкам и их клиентам свободно перечислять средства по всему миру. Однако в России операции по картам никак не связаны со SWIFT. В 2014 году в России была создана Национальная система платежных карт. Она обрабатывает все операции внутри страны по отечественным картам «Мир», а также по международным картам российских банков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин призвал Китай переходить на национальные платежные платформы. С таким призывом Путин выступил на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. «Было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи сообщений Банка Россия и китайская система трансграничных платежей. Это позволит максимально обезопасить расчеты между нашими государствами», — сказал Путин. «Также следует всячески поощрять дальнейшее развитие многоплановой кооперации между бизнес кругами России, Китая и Монголии, в том числе в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества», — добавил президент. Ранее посол Сирии в РФ Риад Хаддад сообщил о желании Сирии подключиться к российской платежной системе «Мир» на фоне усиления западных санкций. «Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она в свою очередь ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада», — сообщил Хаддад. В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT российские кредитные организации, против которых ранее были введены санкции из-за начала Россией спецоперации на Украине. Межбанковая система SWIFT — это международная система передачи финансовых сообщений между банками, через которую они посылают друг другу поручения о переводе денег. Это позволяло самим банкам и их клиентам свободно перечислять средства по всему миру. Однако в России операции по картам никак не связаны со SWIFT. В 2014 году в России была создана Национальная система платежных карт. Она обрабатывает все операции внутри страны по отечественным картам «Мир», а также по международным картам российских банков.