Песков опроверг слухи о покушении на Путина

Дмитрий Песков опроверг публикацию британского таблоида The Sun о покушении на Владимира Путина
Публикация британского таблоида The Sun о покушении на президента России Владимира Путина в Москве не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Sun сообщил, что в накануне в столице на президента РФ Владимира Путина якобы было совершено покушение. По слухам, произошел взрыв на пути следования президентского кортежа.
Ранее Песков заявлял, что за безопасностью Путина следит Федеральная служба охраны (ФСО). Он отметил, что у главы государства нет проблем со здоровьем. По его словам, президент России работает в активном режиме.
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