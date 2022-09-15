15 сентября 2022

В России хотят изменить суммы пособий по безработице

Правительство намерено уравнять пособия разным категориям безработных
© Служба новостей «URA.RU»
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В России хотят изменить условия выплаты пособий по безработице Фото:

Правительство намерено уравнять пособия разным категориям безработных. Текст законопроекта опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными», — написано в тексте пояснительной записки. Также уточняется, что в 2018 году размер пособия таким гражданам не превышал 8 тысяч рублей. При этом гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог быть до 11 280 рублей.

Ранее депутат Государственной думы России Сергей Миронов предлагал наращивать меры социальной поддержки для россиян. Он подчеркнул важность того, что нужно повысить размер пособия по безработице хотя бы до уровня МРОТ.

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Правительство намерено уравнять пособия разным категориям безработных. Текст законопроекта опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными», — написано в тексте пояснительной записки. Также уточняется, что в 2018 году размер пособия таким гражданам не превышал 8 тысяч рублей. При этом гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог быть до 11 280 рублей. Ранее депутат Государственной думы России Сергей Миронов предлагал наращивать меры социальной поддержки для россиян. Он подчеркнул важность того, что нужно повысить размер пособия по безработице хотя бы до уровня МРОТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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