15 сентября 2022

Кадыров раскрыл, как Минобороны РФ изменит подготовку военных

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров сообщил о планах Минобороны РФ использовать чеченский опыт в подготовке военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах Минобороны России использовать чеченский опыт в подготовке военных. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В Грозном у нас с [замминистра обороны РФ Ивановым] Тимуром Вадимовичем состоялся плодотворный диалог. Гость высоко оценил проводимую нами работу. В ходе беседы мы подробно обсудили принимаемые меры по подготовке войск, а также вопросы их размещения. Тимур Иванов отметил, что Министерство обороны РФ планирует использовать полученный в Чеченской Республике опыт в строительстве и подготовке военнослужащих», — рассказал глава Чечни.

По его словам, замминистра обороны РФ высоко оценил деятельность чеченских бойцов. Он отметил, что опыт также касается строительства объектов инфраструктуры для военных.

Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах Минобороны России использовать чеченский опыт в подготовке военных. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В Грозном у нас с [замминистра обороны РФ Ивановым] Тимуром Вадимовичем состоялся плодотворный диалог. Гость высоко оценил проводимую нами работу. В ходе беседы мы подробно обсудили принимаемые меры по подготовке войск, а также вопросы их размещения. Тимур Иванов отметил, что Министерство обороны РФ планирует использовать полученный в Чеченской Республике опыт в строительстве и подготовке военнослужащих», — рассказал глава Чечни. По его словам, замминистра обороны РФ высоко оценил деятельность чеченских бойцов. Он отметил, что опыт также касается строительства объектов инфраструктуры для военных. Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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