Родителей детей, испортивших пермский сад, разыскивают активисты

Создатели сада несколько лет борются за него в судах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Общественники, занимающиеся благоустройством Сада соловьев в Мотовилихинском районе Перми, пожаловались на детей, которые испортили ценные для местных жителей растения и кустарники. Активисты призывают пермяков помочь разыскать их родителей. Пост с фото хранители экопарка опубликовали в группе «Сад Соловьев у речки Уинки» социальной сети «ВКонтакте».

«Ищем родителей этих ребят. Одного зовут Гриша. Дети маленькие. Гуляют вечером одни. В саду они переломали все заросли гречихи сахалинской возле полоскальни, изуродовали склон. Ребят неоднократно отправляли домой, чуть в сторону уйдут и опять за свое», — сообщается в посте группы.

Общественники хотят попросить их родителей не отпускать своих детей гулять одних. «Мало того, что они занимаются вандализмом, так ведь могут и неприятную ситуацию попасть. В таком возрасте необходим родительский контроль!», — высказались активисты.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский Сад соловьев, ставший предметом судебных споров между экологами, властями и собственниками участков, решено благоустроить за счет бюджета в рамках проекта «Зеленое кольцо». Экопарк, вход в который расположен за домом по адресу Аркадия Гайдара, 5, создали и много лет поддерживают активисты. В августе суд удовлетворил иск собственников земельных участков, расположенных вдоль реки Уинка, — вместо зоны парков установить зону садовых и дачных участков, позволяющую строить коттеджи. Против этого выступали экоактивисты, городские и краевые власти. Губернатор Дмитрий Махонин ранее поручил заняться проектированием в саду особо охраняемой природной территории регионального значения, а природоохранная прокуратура намерена через суд изъять часть земельных участков у собственников.

По словам активистов, дети поломали сахалинскую гречиху Группа «Сад соловьев у речки Уинки» «ВКонтакте»

На вид детям 7-10 лет, они могут жить в домах по улице Аркадия Гайдара возле сада Группа «Сад соловьев у речки Уинки» «ВКонтакте»