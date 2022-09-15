Компания H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию

16 сентября 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию Фото: РИА «Новости» / Алексей Майшев Компания H&M, которая ранее заявляла об уходе из России, намерена поставлять в магазины новую коллекцию. Об этом сообщил источник, близкий к руководству ритейлера. По словам источника «Известий», ритейлер хочет «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». Именно поэтому на складах магазинов стало больше сотрудников — штатный персонал не в силах справиться с объемами поставок. На сегодняшний день новая коллекция еще не представлена в магазинах, ее пока готовят к продаже. В самой компании эту информацию подтверждать не стали. По мнению генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, добровольный уход компании из России был бы для H&M непозволительной роскошью. Он также допустил подорожание товаров в магазинах. По мнению эксперта, если компания и будет закрывать точки в России, то очень медленно, чтобы в случае геополитической ситуации возобновить продажи. Ранее агентство писало, что компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Компания H&M, которая ранее заявляла об уходе из России, намерена поставлять в магазины новую коллекцию. Об этом сообщил источник, близкий к руководству ритейлера. По словам источника «Известий», ритейлер хочет «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». Именно поэтому на складах магазинов стало больше сотрудников — штатный персонал не в силах справиться с объемами поставок. На сегодняшний день новая коллекция еще не представлена в магазинах, ее пока готовят к продаже. В самой компании эту информацию подтверждать не стали. По мнению генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, добровольный уход компании из России был бы для H&M непозволительной роскошью. Он также допустил подорожание товаров в магазинах. По мнению эксперта, если компания и будет закрывать точки в России, то очень медленно, чтобы в случае геополитической ситуации возобновить продажи. Ранее агентство писало, что компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.