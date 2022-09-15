15 сентября 2022

Глава парламента Крыма призвал к моральной мобилизации общества

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава парламента Крыма Константинов выступил за моральную мобилизацию общества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общество должно морально сплотиться, чтобы было легче добиться победы в спецоперации. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нужна моральная мобилизация общества, чтобы отбросить в сторону все ненужные разговоры и сплотиться вокруг доведения до логического конца и достижения победы в специальной военной операции», — сказал он, передает РИА «Новости». Константинов подчеркнул, что российским военным сейчас необходима поддержка как никогда.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, сегодня народу не нужно отсиживаться в ожидании конца спецоперации. Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержали данный призыв.

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Общество должно морально сплотиться, чтобы было легче добиться победы в спецоперации. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов. «Нужна моральная мобилизация общества, чтобы отбросить в сторону все ненужные разговоры и сплотиться вокруг доведения до логического конца и достижения победы в специальной военной операции», — сказал он, передает РИА «Новости». Константинов подчеркнул, что российским военным сейчас необходима поддержка как никогда. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, сегодня народу не нужно отсиживаться в ожидании конца спецоперации. Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержали данный призыв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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