Глава парламента Крыма призвал к моральной мобилизации общества 16 сентября 2022 в 03:46 Размер текста - 17 + Глава парламента Крыма Константинов выступил за моральную мобилизацию общества Фото: пресс-служба Госсовета РК новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общество должно морально сплотиться, чтобы было легче добиться победы в спецоперации. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов. «Нужна моральная мобилизация общества, чтобы отбросить в сторону все ненужные разговоры и сплотиться вокруг доведения до логического конца и достижения победы в специальной военной операции», — сказал он, передает РИА «Новости». Константинов подчеркнул, что российским военным сейчас необходима поддержка как никогда. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, сегодня народу не нужно отсиживаться в ожидании конца спецоперации. Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержали данный призыв. Общество должно морально сплотиться, чтобы было легче добиться победы в спецоперации. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов. «Нужна моральная мобилизация общества, чтобы отбросить в сторону все ненужные разговоры и сплотиться вокруг доведения до логического конца и достижения победы в специальной военной операции», — сказал он, передает РИА «Новости». Константинов подчеркнул, что российским военным сейчас необходима поддержка как никогда. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, сегодня народу не нужно отсиживаться в ожидании конца спецоперации. Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержали данный призыв. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям