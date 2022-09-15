Глава парламента Крыма призвал к моральной мобилизации общества

Глава парламента Крыма Константинов выступил за моральную мобилизацию общества
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Общество должно морально сплотиться, чтобы было легче добиться победы в спецоперации. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Нужна моральная мобилизация общества, чтобы отбросить в сторону все ненужные разговоры и сплотиться вокруг доведения до логического конца и достижения победы в специальной военной операции», — сказал он, передает РИА «Новости». Константинов подчеркнул, что российским военным сейчас необходима поддержка как никогда.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, сегодня народу не нужно отсиживаться в ожидании конца спецоперации. Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержали данный призыв.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!