The Independent: власти Великобритании должны были пригласить Путина на похороны Елизаветы II

Лондону следовало бы пригласить лидера РФ Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II. Так считает колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски.
По мнению автора статьи, правительство премьер-министра Лиз Трасс «упустило уникальную возможность» показать Путину, насколько «прочны британские институты». Дежевски добавила, что Британия могла бы выступить в роли посредника, когда Запад возобновит диалог с Москвой, что «однажды ему придется сделать».
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Лондону следовало бы пригласить лидера РФ Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II. Так считает колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски. По мнению автора статьи, правительство премьер-министра Лиз Трасс «упустило уникальную возможность» показать Путину, насколько «прочны британские институты». Дежевски добавила, что Британия могла бы выступить в роли посредника, когда Запад возобновит диалог с Москвой, что «однажды ему придется сделать». Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. 10 сентября Карл III официально был провозглашен королем Великобритании. Известно, что власти страны решили не приглашать представителей России на церемонию похорон королевы.