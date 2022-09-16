Тюменка обнаружила несостыковки в истории гибели ее мужа в поезде до ХМАО

16 сентября 2022 в 08:11 Размер текста - 17 +

Известно, что этим инцидентом уже заняты следователи Фото: Денис Моргунов © URA.RU О подробностях смерти пассажира из Тюмени, который ехал в Нижневартовск (ХМАО), рассказала жена погибшего. По ее словам, изначально его хотели ссадить с поезда из-за сильного храпа, но не могли разбудить. При этом мужчине вызвали скорую помощь, но причину этого решения женщине не назвали. Она также считает, что мужчину могли спасти. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Когда я ему позвонила спросить, сел он или нет, мне ответил начальник поезда. Спрашивал, адекватный ли он, больной ли. Я спросила: „С чего вдруг?“. Мне ответили, что он храпит, и его не могут разбудить. Хотели вызвать полицию и врачей, чтобы ссадить с поезда. В итоге мне под утро уже ответили с его телефона сотрудники следственного комитета. Сообщили, что муж умер», — объяснила ситуацию женщина. Она также пыталась выяснить, почему ее мужу вызвали скорую помощь, если он только храпел, но не получила конкретного ответа. При этом жена погибшего обозначила, что для нее ситуация осталось неясной. «Цепочка всех событий заставляет сделать вывод, что если бы оказали помощь, то его могли спасти. Хочу знать, что случилось все-таки. Сейчас начальник поезда совсем по-другому все говорит», — высказалась женщина. Ранее URA.RU сообщало о том, что следственный отдел по Тобольску проводит проверку по факту гибели пассажира поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Там отметили, что криминальных следов на теле 40-летнего мужчины не нашли, но все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О подробностях смерти пассажира из Тюмени, который ехал в Нижневартовск (ХМАО), рассказала жена погибшего. По ее словам, изначально его хотели ссадить с поезда из-за сильного храпа, но не могли разбудить. При этом мужчине вызвали скорую помощь, но причину этого решения женщине не назвали. Она также считает, что мужчину могли спасти. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Когда я ему позвонила спросить, сел он или нет, мне ответил начальник поезда. Спрашивал, адекватный ли он, больной ли. Я спросила: „С чего вдруг?“. Мне ответили, что он храпит, и его не могут разбудить. Хотели вызвать полицию и врачей, чтобы ссадить с поезда. В итоге мне под утро уже ответили с его телефона сотрудники следственного комитета. Сообщили, что муж умер», — объяснила ситуацию женщина. Она также пыталась выяснить, почему ее мужу вызвали скорую помощь, если он только храпел, но не получила конкретного ответа. При этом жена погибшего обозначила, что для нее ситуация осталось неясной. «Цепочка всех событий заставляет сделать вывод, что если бы оказали помощь, то его могли спасти. Хочу знать, что случилось все-таки. Сейчас начальник поезда совсем по-другому все говорит», — высказалась женщина. Ранее URA.RU сообщало о том, что следственный отдел по Тобольску проводит проверку по факту гибели пассажира поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Там отметили, что криминальных следов на теле 40-летнего мужчины не нашли, но все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.