Тюменские силовики расследуют смерть пассажира поезда до ХМАО

14 сентября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Тело пассажира было обнаружено, когда поезд находился в зоне ответственности тобольских следователей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Следователи из Тобольска (Тюменская область) проводят проверку по факту смерти пассажира поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. «Следственным отделом по Тобольску проводится проверка по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в вагоне поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как отметили силовики, криминальных следов на теле умершего мужчины не нашли. Тем не менее, правовая оценка случившемуся еще не дана. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поезд насмерть сбил женщину. По данному факту также проходит расследование.

Следователи из Тобольска (Тюменская область) проводят проверку по факту смерти пассажира поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. «Следственным отделом по Тобольску проводится проверка по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в вагоне поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как отметили силовики, криминальных следов на теле умершего мужчины не нашли. Тем не менее, правовая оценка случившемуся еще не дана. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поезд насмерть сбил женщину. По данному факту также проходит расследование.