Тюменские силовики расследуют смерть пассажира поезда до ХМАО

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Клипарт. Нижневартовск, поезд, перрон, вокзал, ржд, пассажиры
Тело пассажира было обнаружено, когда поезд находился в зоне ответственности тобольских следователей Фото:

Следователи из Тобольска (Тюменская область) проводят проверку по факту смерти пассажира поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

«Следственным отделом по Тобольску проводится проверка по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в вагоне поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как отметили силовики, криминальных следов на теле умершего мужчины не нашли. Тем не менее, правовая оценка случившемуся еще не дана.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поезд насмерть сбил женщину. По данному факту также проходит расследование.

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Следователи из Тобольска (Тюменская область) проводят проверку по факту смерти пассажира поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. «Следственным отделом по Тобольску проводится проверка по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в вагоне поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как отметили силовики, криминальных следов на теле умершего мужчины не нашли. Тем не менее, правовая оценка случившемуся еще не дана. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поезд насмерть сбил женщину. По данному факту также проходит расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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