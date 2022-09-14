Тюменские силовики расследуют смерть пассажира поезда до ХМАО

Следователи из Тобольска (Тюменская область) проводят проверку по факту смерти пассажира поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.
«Следственным отделом по Тобольску проводится проверка по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в вагоне поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Как отметили силовики, криминальных следов на теле умершего мужчины не нашли. Тем не менее, правовая оценка случившемуся еще не дана.
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Следователи из Тобольска (Тюменская область) проводят проверку по факту смерти пассажира поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. «Следственным отделом по Тобольску проводится проверка по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в вагоне поезда Новокузнецк — Нижневартовск. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как отметили силовики, криминальных следов на теле умершего мужчины не нашли. Тем не менее, правовая оценка случившемуся еще не дана. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поезд насмерть сбил женщину. По данному факту также проходит расследование.