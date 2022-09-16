Посол РФ: Украине придет конец, если Москва перейдет от спецоперации к войне

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Виктор Татаринцев подчеркнул, что если Россия будет вести именно войну, то Украине настанет конец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Россия начнет настоящую войну, Украине придет конец. Об этом заявил посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев.

«Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если страна начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро», — указал дипломат. Его слова приводит Expressen.

Также он отметил, что Москву невозможно изолировать от мира и призвал западные страны об этом не забывать. Также оценивая текущую обстановку в ходе спецоперации, посол подчеркнул, что РФ побеждает.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах Минобороны России использовать чеченский опыт в подготовке военных. Тем самым РФ изменит тактику поведения на боле боя.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения жителей Донецкой и Луганской народных республик. Политолог Алексей Мухин считает, что ВСУ находятся в «патовой ситуации», передает Дни.ру. В настоящий момент, по результатам опроса ВЦИОМ, порядка 70% россиян поддерживают спецоперацию на Украине, пишет РАПСИ.

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Если Россия начнет настоящую войну, Украине придет конец. Об этом заявил посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев. «Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если страна начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро», — указал дипломат. Его слова приводит Expressen. Также он отметил, что Москву невозможно изолировать от мира и призвал западные страны об этом не забывать. Также оценивая текущую обстановку в ходе спецоперации, посол подчеркнул, что РФ побеждает. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах Минобороны России использовать чеченский опыт в подготовке военных. Тем самым РФ изменит тактику поведения на боле боя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения жителей Донецкой и Луганской народных республик. Политолог Алексей Мухин считает, что ВСУ находятся в «патовой ситуации», передает Дни.ру. В настоящий момент, по результатам опроса ВЦИОМ, порядка 70% россиян поддерживают спецоперацию на Украине, пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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