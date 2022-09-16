В Крыму предостерегли Украину от роковой ошибки

16 сентября 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Запад не верит в независимость Украины как государства Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Договор о гарантиях безопасности станет роковым для Украины, потому что Запад не верит в ее независимость. В развитии Украины как равноправного государства заинтересована исключительно Россия. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Этот договор станет роковым для Украины. Никакой безопасности Украины без России быть не может. Западные страны не рассматривают Украину как независимое государство. Для них это буферная, серая подконтрольная зона», — приводит слова Константинова РИА «Новости». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за украинского договора о гарантиях безопасности государства Евросоюза станут более зависимы от США. Это разрушит их экономику.

Договор о гарантиях безопасности станет роковым для Украины, потому что Запад не верит в ее независимость. В развитии Украины как равноправного государства заинтересована исключительно Россия. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Этот договор станет роковым для Украины. Никакой безопасности Украины без России быть не может. Западные страны не рассматривают Украину как независимое государство. Для них это буферная, серая подконтрольная зона», — приводит слова Константинова РИА «Новости». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за украинского договора о гарантиях безопасности государства Евросоюза станут более зависимы от США. Это разрушит их экономику.