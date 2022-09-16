В Крыму предостерегли Украину от роковой ошибки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, бухта затопленных кораблей, памятник затопленным кораблям
Запад не верит в независимость Украины как государства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Договор о гарантиях безопасности станет роковым для Украины, потому что Запад не верит в ее независимость. В развитии Украины как равноправного государства заинтересована исключительно Россия. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Этот договор станет роковым для Украины. Никакой безопасности Украины без России быть не может. Западные страны не рассматривают Украину как независимое государство. Для них это буферная, серая подконтрольная зона», — приводит слова Константинова РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за украинского договора о гарантиях безопасности государства Евросоюза станут более зависимы от США. Это разрушит их экономику.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Договор о гарантиях безопасности станет роковым для Украины, потому что Запад не верит в ее независимость. В развитии Украины как равноправного государства заинтересована исключительно Россия. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Этот договор станет роковым для Украины. Никакой безопасности Украины без России быть не может. Западные страны не рассматривают Украину как независимое государство. Для них это буферная, серая подконтрольная зона», — приводит слова Константинова РИА «Новости». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за украинского договора о гарантиях безопасности государства Евросоюза станут более зависимы от США. Это разрушит их экономику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...