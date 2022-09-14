Захарова раскрыла «дьявольский план Вашингтона»

Захарова: проект безопасности Украины разрушит экономику ЕС
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала проект гарантий безопасности, предложенный Киевом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за проекта безопасности Украины государства Евросоюза станут гораздо более зависимы от США, и это разрушит их экономику. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Офис [президента Украины] Владимира Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности Украины, согласно которому Киев видит в качестве гарантов страны Евросоюза, а также США, Британию, Австралию и Турцию. Концепция должна завязать ЕС так, чтобы они уже никогда не восстановились, это дьявольский план Вашингтона», — сказала она в интервью радио Sputnik.

Захарова отметила, что в список входят государства, которым «предстоит пережить зиму». Ранее о том, что Киев не получит никаких гарантий безопасности, потому что их проект является «прологом» к третьей мировой войне, рассказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Киев предложил «гарантии безопасности» в ходе российско-украинского конфликта. Зимой этого года ВСУ и нацбаты усилили обстрел территорий Донбасса. В ДНР начали эвакуировать мирных жителей и вводить военное положение. После этого президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины. Российские войска спасают граждан Донбасса и уничтожают украинских военных.

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Из-за проекта безопасности Украины государства Евросоюза станут гораздо более зависимы от США, и это разрушит их экономику. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Офис [президента Украины] Владимира Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности Украины, согласно которому Киев видит в качестве гарантов страны Евросоюза, а также США, Британию, Австралию и Турцию. Концепция должна завязать ЕС так, чтобы они уже никогда не восстановились, это дьявольский план Вашингтона», — сказала она в интервью радио Sputnik. Захарова отметила, что в список входят государства, которым «предстоит пережить зиму». Ранее о том, что Киев не получит никаких гарантий безопасности, потому что их проект является «прологом» к третьей мировой войне, рассказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Киев предложил «гарантии безопасности» в ходе российско-украинского конфликта. Зимой этого года ВСУ и нацбаты усилили обстрел территорий Донбасса. В ДНР начали эвакуировать мирных жителей и вводить военное положение. После этого президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины. Российские войска спасают граждан Донбасса и уничтожают украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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