Захарова раскрыла «дьявольский план Вашингтона»

Захарова: проект безопасности Украины разрушит экономику ЕС

14 сентября 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Мария Захарова прокомментировала проект гарантий безопасности, предложенный Киевом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за проекта безопасности Украины государства Евросоюза станут гораздо более зависимы от США, и это разрушит их экономику. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Офис [президента Украины] Владимира Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности Украины, согласно которому Киев видит в качестве гарантов страны Евросоюза, а также США, Британию, Австралию и Турцию. Концепция должна завязать ЕС так, чтобы они уже никогда не восстановились, это дьявольский план Вашингтона», — сказала она в интервью радио Sputnik. Захарова отметила, что в список входят государства, которым «предстоит пережить зиму». Ранее о том, что Киев не получит никаких гарантий безопасности, потому что их проект является «прологом» к третьей мировой войне, рассказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Киев предложил «гарантии безопасности» в ходе российско-украинского конфликта. Зимой этого года ВСУ и нацбаты усилили обстрел территорий Донбасса. В ДНР начали эвакуировать мирных жителей и вводить военное положение. После этого президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины. Российские войска спасают граждан Донбасса и уничтожают украинских военных.

Из-за проекта безопасности Украины государства Евросоюза станут гораздо более зависимы от США, и это разрушит их экономику. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Офис [президента Украины] Владимира Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности Украины, согласно которому Киев видит в качестве гарантов страны Евросоюза, а также США, Британию, Австралию и Турцию. Концепция должна завязать ЕС так, чтобы они уже никогда не восстановились, это дьявольский план Вашингтона», — сказала она в интервью радио Sputnik. Захарова отметила, что в список входят государства, которым «предстоит пережить зиму». Ранее о том, что Киев не получит никаких гарантий безопасности, потому что их проект является «прологом» к третьей мировой войне, рассказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Киев предложил «гарантии безопасности» в ходе российско-украинского конфликта. Зимой этого года ВСУ и нацбаты усилили обстрел территорий Донбасса. В ДНР начали эвакуировать мирных жителей и вводить военное положение. После этого президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины. Российские войска спасают граждан Донбасса и уничтожают украинских военных.