Politico: Норвегия эгоистично воспользовалась конфликтом РФ и Украины

16 сентября 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Politico: Норвегия получает непредвиденную и очень большую прибыль Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из-за того, что ЕС старается сократить зависимость от российских энергоресурсов, Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа. Цены на него выросли в семь раз по сравнению с прошлым годом. Депутат от норвежской оппозиционной партии Расмус Ханссон считает, что Норвегия эгоистично использует конфликт Украины и РФ в своих целях. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico. «Мы думаем, что Норвегия недальновидна и слишком эгоистична. Мы получаем непредвиденную и очень большую прибыль. Вопрос в том, принадлежат ли эти деньги нам, если самой очевидной причиной такого роста цен и этого дополнительного дохода является конфликт на Украине?», — высказался Ханссон. Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил против требований ЕС ограничить максимальную цену на природный газ. По его словам, цена не решит фундаментальную проблему, состоящую в том, что в Европе слишком мало газа. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Европа ввела санкции против РФ, в связи с чем цены на энергоресурсы резко выросли. Когда Европа пыталась ввести ценовые ограничения для сырья из РФ, президент России Владимир Путин заявил, что в таком случае Москва полностью перестанет поставлять нефть и газ.

Из-за того, что ЕС старается сократить зависимость от российских энергоресурсов, Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа. Цены на него выросли в семь раз по сравнению с прошлым годом. Депутат от норвежской оппозиционной партии Расмус Ханссон считает, что Норвегия эгоистично использует конфликт Украины и РФ в своих целях. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico. «Мы думаем, что Норвегия недальновидна и слишком эгоистична. Мы получаем непредвиденную и очень большую прибыль. Вопрос в том, принадлежат ли эти деньги нам, если самой очевидной причиной такого роста цен и этого дополнительного дохода является конфликт на Украине?», — высказался Ханссон. Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил против требований ЕС ограничить максимальную цену на природный газ. По его словам, цена не решит фундаментальную проблему, состоящую в том, что в Европе слишком мало газа. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Европа ввела санкции против РФ, в связи с чем цены на энергоресурсы резко выросли. Когда Европа пыталась ввести ценовые ограничения для сырья из РФ, президент России Владимир Путин заявил, что в таком случае Москва полностью перестанет поставлять нефть и газ.