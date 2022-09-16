В Крыму спрогнозировали будущее Зеленского

Глава крымского парламента Константинов: Зеленский окажется в тюрьме за свои действия
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
По словам Владимира Константинова, президент Украины ответит за свои слова и действия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Будущее президента Украины Владимира Зеленского — в тюремной камере. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский продолжает свою преступную политику на Украине. <…> Ему придется ответить за все слова и поступки. Его будущее только в тюремной камере», — сказал он. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предсказал для Владимира Зеленского два пути развития событий — военный суд и возвращение в развлекательную сферу на вторых ролях. В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленского ждет трибунал.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о скором начале трибунала над военными Украины, пишет RT. Также об этом заявлял и глава республики ДНР Денис Пушилин, сообщает РАПСИ.

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Будущее президента Украины Владимира Зеленского — в тюремной камере. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Зеленский продолжает свою преступную политику на Украине. <…> Ему придется ответить за все слова и поступки. Его будущее только в тюремной камере», — сказал он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предсказал для Владимира Зеленского два пути развития событий — военный суд и возвращение в развлекательную сферу на вторых ролях. В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленского ждет трибунал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о скором начале трибунала над военными Украины, пишет RT. Также об этом заявлял и глава республики ДНР Денис Пушилин, сообщает РАПСИ.
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