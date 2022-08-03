Депутат Шеремет: Зеленского после спецоперации ждет трибунал

Западные лидеры потеряют интерес к Владимиру Зеленскому, считает депутат Госдумы Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед военным трибуналом и перестанет быть интересным лидерам западного мира после окончания специальной военной операции России. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«После окончания спецоперации Владимир Зеленский, скорее всего, перестанет быть интересен западным лидерам, потому что судьба у предателей тяжелая и незавидная. А судьба в целом украинского народа западных лидеров не интересует. У них другие цели», — сказал Михаил Шеремет.

При этом граждане Украине вправе сами решать, какая судьба ждет их страну, отметил парламентарий. «После завершения спецоперации дальнейшую судьбу Украины, как страны будет определять народ Украины. Владимир Зеленский является военным преступником, его судьбу определит военный трибунал», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее издание Politico сообщило, что глава города Днепр Борис Филатов обвинил Владимира Зеленского в использовании боевых действий для создания самодержавия в стране. Причиной этого является лишение гражданства главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана. Помимо Корбана Владимир Зеленский лишил гражданства других украинских олигархов — Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича. По словам источников, президент Украины лично тайным указом отдал поручение.

Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.