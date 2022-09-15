Спикером Кудымкарской думы стал сын депутата заксобрания Михаил Петров

Алексею Петрову удалось провести своего сына в спикеры Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Спикером думы Кудымкара стал сын депутата заксобрания Пермского края Алексея Петрова Михаил Петров. Соответствующее решение было принято сегодня на первом заседании вновь избранного парламента. За Петрова проголосовали 23 из 25 депутатов. Об этом URA.RU сообщил сам Михаил Петров. О том, что депутатов и главу территории Наталью Стоянову убедили поддержать его кандидатуру, URA.RU сообщало ранее.

«Воздержался коммунист Андрей Хорошев (был техническим соперником Петрова — ред.) и я сам. То есть 23 голоса „за“ мою кандидатуру», — отметил Михаил Петров.

Источник в Кудымкаре сообщил URA.RU, что в заседании думы принимали участие представители краевой администрации. Именно они якобы и убедили депутатов поддержать Петрова. «Еще вчера, 15 сентября, человек десять были против. Краевая власть и глава провели со всеми переговоры и убедили поддержать», — говорит собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам выборов к отцу спикера, депутату ЗС Алексею Петрову, который помогал сыну с кампанией, в территории накопился негатив. Многие депутаты и глава Кудымкара Наталья Стоянова отказывались поддерживать его. Однако краевые власти ответили им, что избрание Петрова является гарантией, данной губернатором Дмитрием Махониным.