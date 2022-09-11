Краевые власти спровоцировали политический конфликт в Кудымкаре

В ситуации замешаны три депутата заксобрания

12 сентября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

В Кудымкаре на выборах схлестнулись несколько пулов кандидатов Фото: Ритис Бараускас © URA.RU У основного претендента на пост спикера объединенной думы Кудымкара Михаил Петрова могут возникнуть проблемы с избранием. Источники в политэлитах Пермского края и Кудымкара рассказывают, что в ходе избирательной кампании отец Михаила Петрова депутат заксобрания Алексей Петров поссорился с частью городских кандидатов и с главой города Натальей Стояновой. Петровы также нарушили договоренности по расстановке кандидатов. И эту тактику им якобы согласовала краевая администрация. «Была договоренность на старте: Петров как представитель района ведет своих людей в депутаты по округам в районе. Стоянова как глава города формирует и ведет пул в Кудымкаре. Однако Петровы нарушили договоренности, выставив своих людей против „стояновских“. В городе было больше округов, Петровы волновались, что у них большинства не будет. И краевая администрация поддержала их в том, чтобы они подстраховались и выставили людей еще и по городу», — говорят инсайдеры. Краю было по сути без разницы, большинство все равно было бы подконтрольным. Однако Петров-старший вел себя очень агрессивно. В своих соцсетях он якобы писал националистические призывы, обижал кандидатов и критиковал Наталью Стоянову. После выборов он убрал все эти посты и комментарии. Вагаршак Сарксян заявил, что работал только на «Единую Россию» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Против Петрова намерены выступить другие депутаты Заксобрания от территории — Вагаршак Сарксян и Владимир Хозяшев. В ходе кампании их тоже якобы возмутило поведение Алексея Петрова и предвыборного штаба. Накануне голосования появилась незаконная листовка против Сарксяна, где его и «его» кандидатов обливали грязью. Негатив накопился и у местных кандидатов, ставших депутатами. Как минимум пятеро уже заявили, что не хотят видеть Петрова спикером. Альтернативой ему является Наталья Новикова, которая возглавляла думу Кудымкара. «Стоянова сказала, что будет делать так, как скажет край. Сейчас Сарксян и Хозяшев ждут аудиенции у главы администрации губернатора Александра Смертина, чтобы обсудить вопрос по спикеру. Они Михаила Петрова точно видеть не хотят», — говорят в политэлитах Кудымкара. Михаил Петров заявил URA.RU, что намерен претендовать на пост спикера. На вопрос про негатив со стороны депутатов, он отметил, что «первое заседание покажет, кого они хотят видеть председателем». Свои отношения с Натальей Стояновой он охарактеризовал как хорошие. Алексей Петров настроил против себя бывших сторонников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Алексей Петров не ответил на звонок URA.RU. Наталья Стоянова отказалась от комментариев. Вагаршак Сарксян рассказал, что как депутат от «Единой России» на выборах он по мере возможностей поддерживал представителей этой партии. И у единороссов по итогам достойный результат, 22 из 25 мест в думе. А спикера будут выбирать депутаты. Что касается грязных технологий на выборах, то за 25 лет в политике он к ним уже привык. А используют их только слабые люди. Источник в администрации губернатора сообщил, что краевые власти в ход кампании не вмешивались. «Краю было принципиально, чтобы убедительную победу одержали кандидаты от „Единой России“, что и произошло. А то, что местные игроки не смогли договориться между собой, это вопрос, скорее, к ним», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У основного претендента на пост спикера объединенной думы Кудымкара Михаил Петрова могут возникнуть проблемы с избранием. Источники в политэлитах Пермского края и Кудымкара рассказывают, что в ходе избирательной кампании отец Михаила Петрова депутат заксобрания Алексей Петров поссорился с частью городских кандидатов и с главой города Натальей Стояновой. Петровы также нарушили договоренности по расстановке кандидатов. И эту тактику им якобы согласовала краевая администрация. «Была договоренность на старте: Петров как представитель района ведет своих людей в депутаты по округам в районе. Стоянова как глава города формирует и ведет пул в Кудымкаре. Однако Петровы нарушили договоренности, выставив своих людей против „стояновских“. В городе было больше округов, Петровы волновались, что у них большинства не будет. И краевая администрация поддержала их в том, чтобы они подстраховались и выставили людей еще и по городу», — говорят инсайдеры. Краю было по сути без разницы, большинство все равно было бы подконтрольным. Однако Петров-старший вел себя очень агрессивно. В своих соцсетях он якобы писал националистические призывы, обижал кандидатов и критиковал Наталью Стоянову. После выборов он убрал все эти посты и комментарии. Против Петрова намерены выступить другие депутаты Заксобрания от территории — Вагаршак Сарксян и Владимир Хозяшев. В ходе кампании их тоже якобы возмутило поведение Алексея Петрова и предвыборного штаба. Накануне голосования появилась незаконная листовка против Сарксяна, где его и «его» кандидатов обливали грязью. Негатив накопился и у местных кандидатов, ставших депутатами. Как минимум пятеро уже заявили, что не хотят видеть Петрова спикером. Альтернативой ему является Наталья Новикова, которая возглавляла думу Кудымкара. «Стоянова сказала, что будет делать так, как скажет край. Сейчас Сарксян и Хозяшев ждут аудиенции у главы администрации губернатора Александра Смертина, чтобы обсудить вопрос по спикеру. Они Михаила Петрова точно видеть не хотят», — говорят в политэлитах Кудымкара. Михаил Петров заявил URA.RU, что намерен претендовать на пост спикера. На вопрос про негатив со стороны депутатов, он отметил, что «первое заседание покажет, кого они хотят видеть председателем». Свои отношения с Натальей Стояновой он охарактеризовал как хорошие. Алексей Петров не ответил на звонок URA.RU. Наталья Стоянова отказалась от комментариев. Вагаршак Сарксян рассказал, что как депутат от «Единой России» на выборах он по мере возможностей поддерживал представителей этой партии. И у единороссов по итогам достойный результат, 22 из 25 мест в думе. А спикера будут выбирать депутаты. Что касается грязных технологий на выборах, то за 25 лет в политике он к ним уже привык. А используют их только слабые люди. Источник в администрации губернатора сообщил, что краевые власти в ход кампании не вмешивались. «Краю было принципиально, чтобы убедительную победу одержали кандидаты от „Единой России“, что и произошло. А то, что местные игроки не смогли договориться между собой, это вопрос, скорее, к ним», — отметил он.