Махонин поставил точку в главной интриге пермских выборов

Спикером думы Кудымкара несмотря на конфликт с депутатами станет Михаил Петров

14 сентября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Гарантии Махонина разрешили острую фазу политического конфликта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Конфликт вокруг поста спикера вновь избранной гордумы в Кудымкаре разрешился за счет гарантий губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона на старте кампании заверил политических акторов в столице Коми-округа в том, что думу возглавит экс-председатель районного парламента Михаил Петров. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. После противоречивой кампании к фигуре Петрова были претензии со стороны местных элит. «Главу Кудымкара Наталью Стоянову вызвали в администрацию губернатора и сказали, что спикером должен стать Михаил Петров. Несмотря на распри, которые возникли там в ходе кампании, такие гарантии давал Махонин еще на старте процесса объединения. И не выполнить их нельзя», — отмечают источники. У Стояновой в думе, по оценке собеседников, 19 депутатов из 25. То есть ее ресурса хватит для избрания Михаила Петрова. Сама Стоянова не в восторге от такого развития событий, хотя такой вариант и был основным. В ходе кампании депутат заксобрания Алексей Петров, отец Михаила, вел себя вызывающе. Он критиковал и саму Стоянову, и членов ее команды, действуя в интересах своего пула кандидатов (в том числе, от оппозиционных партий). «Стояновой пообещали, что никакого реального влияния на процессы в округе Петров-младший оказывать не будет. Просто будет вести заседания думы. И все. Основные рычаги управления, в том числе бюджет, останутся подконтрольными Стояновой. Она осенью переизберется главой», — отметил собеседник в Кудымкаре. В пресс-службе администрации губернатора отказались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах депутатов объединенной думы Кудымкара возник конфликт с участием депутатов заксобрания Алексея Петрова, Вагаршака Сарксяна и Владимира Хозяшева. Сарксян и Хозяшев выступили против усиления Петрова за счет избрания его сына Михаила спикером. Фигура Петрова-младшего вызвала вопросы и у Натальи Стояновой, которая подверглась критике вопреки договоренностям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт вокруг поста спикера вновь избранной гордумы в Кудымкаре разрешился за счет гарантий губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона на старте кампании заверил политических акторов в столице Коми-округа в том, что думу возглавит экс-председатель районного парламента Михаил Петров. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. После противоречивой кампании к фигуре Петрова были претензии со стороны местных элит. «Главу Кудымкара Наталью Стоянову вызвали в администрацию губернатора и сказали, что спикером должен стать Михаил Петров. Несмотря на распри, которые возникли там в ходе кампании, такие гарантии давал Махонин еще на старте процесса объединения. И не выполнить их нельзя», — отмечают источники. У Стояновой в думе, по оценке собеседников, 19 депутатов из 25. То есть ее ресурса хватит для избрания Михаила Петрова. Сама Стоянова не в восторге от такого развития событий, хотя такой вариант и был основным. В ходе кампании депутат заксобрания Алексей Петров, отец Михаила, вел себя вызывающе. Он критиковал и саму Стоянову, и членов ее команды, действуя в интересах своего пула кандидатов (в том числе, от оппозиционных партий). «Стояновой пообещали, что никакого реального влияния на процессы в округе Петров-младший оказывать не будет. Просто будет вести заседания думы. И все. Основные рычаги управления, в том числе бюджет, останутся подконтрольными Стояновой. Она осенью переизберется главой», — отметил собеседник в Кудымкаре. В пресс-службе администрации губернатора отказались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах депутатов объединенной думы Кудымкара возник конфликт с участием депутатов заксобрания Алексея Петрова, Вагаршака Сарксяна и Владимира Хозяшева. Сарксян и Хозяшев выступили против усиления Петрова за счет избрания его сына Михаила спикером. Фигура Петрова-младшего вызвала вопросы и у Натальи Стояновой, которая подверглась критике вопреки договоренностям.