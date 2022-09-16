РИА «Новости»: США опубликовали план по развалу России

16 сентября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

План США состоит из 3 пунктов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США вышла книга консультанта Госдепа и Минобороны США Януша Бугайского. В книге «Несостоявшееся государство: Путеводитель по распаду России» подробно описывается план из трех пунктов, благодаря которому можно якобы добиться разрушения Российской Федерации. Об этом пишет обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова. «Выход этой книжки очень своевременен. Он позволяет увидеть, что накачивание Украины оружием и натравливание ее на Россию было лишь одним из этапов реализации большого плана американцев», — считает Никифорова. Первым пунктом плана авторы предлагают наделить регионы России большими полномочиями, в том числе, возможностью выхода из состава РФ. В этом их будут поддерживать западные СМИ, пытающиеся дестабилизировать ситуацию. Далее усилить противоречия помогут санкции, введенные Западом. В заключении США начнет выстраивание отношений с регионами, которые «возникнут из распадающейся России». Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил России гибридную войну. Политика Запада направлена не на прекращение спецоперации на Украине, а на свержение власти в России, считает политолог Сергей Марков.

В США вышла книга консультанта Госдепа и Минобороны США Януша Бугайского. В книге «Несостоявшееся государство: Путеводитель по распаду России» подробно описывается план из трех пунктов, благодаря которому можно якобы добиться разрушения Российской Федерации. Об этом пишет обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова. «Выход этой книжки очень своевременен. Он позволяет увидеть, что накачивание Украины оружием и натравливание ее на Россию было лишь одним из этапов реализации большого плана американцев», — считает Никифорова. Первым пунктом плана авторы предлагают наделить регионы России большими полномочиями, в том числе, возможностью выхода из состава РФ. В этом их будут поддерживать западные СМИ, пытающиеся дестабилизировать ситуацию. Далее усилить противоречия помогут санкции, введенные Западом. В заключении США начнет выстраивание отношений с регионами, которые «возникнут из распадающейся России». Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил России гибридную войну. Политика Запада направлена не на прекращение спецоперации на Украине, а на свержение власти в России, считает политолог Сергей Марков.