29 августа 2022

В Кургане продают землю под строительство ТЦ между многоэтажками. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, многоэтажный дом, болото, многоэтажки, лето, камыш, озеро, заозерный
Площадь земельного участка в Заозерном районе составляет 1 400 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Заозерном районе Кургана выставили на продажу земельный участок под строительство торгового центра или магазина. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан».

«Продается земельный участок площадью 1 400 квадратных метров по улице Достовалова во втором микрорайоне Заозерного района. Подходит для строительства магазина, ТЦ, физкультурно-оздоровительного комплекса или офисных помещений. Стоимость: 5 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Земля находится между многоэтажными домами. По словам собственника, на ее территории также находится объект незавершенного строительства.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом продается земельный участок с гаражом в виде средневековой башни. Стоимость имущества составляет около пяти млн рублей. В центре Кургана на продажу выставили частный детский сад за 4,5 млн рублей. Также сообщалось, что жители Кургана избавляются от квартир в домах, которые будут сносить ради комплексной застройки.

Стоимость земельного участка в Заозерном составляет пять миллионов рублей

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В Заозерном районе Кургана выставили на продажу земельный участок под строительство торгового центра или магазина. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Продается земельный участок площадью 1 400 квадратных метров по улице Достовалова во втором микрорайоне Заозерного района. Подходит для строительства магазина, ТЦ, физкультурно-оздоровительного комплекса или офисных помещений. Стоимость: 5 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Земля находится между многоэтажными домами. По словам собственника, на ее территории также находится объект незавершенного строительства. Ранее URA.RU писало, что под Курганом продается земельный участок с гаражом в виде средневековой башни. Стоимость имущества составляет около пяти млн рублей. В центре Кургана на продажу выставили частный детский сад за 4,5 млн рублей. Также сообщалось, что жители Кургана избавляются от квартир в домах, которые будут сносить ради комплексной застройки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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