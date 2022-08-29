В Кургане продают землю под строительство ТЦ между многоэтажками. Скрин

30 августа 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Площадь земельного участка в Заозерном районе составляет 1 400 квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заозерном районе Кургана выставили на продажу земельный участок под строительство торгового центра или магазина. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Продается земельный участок площадью 1 400 квадратных метров по улице Достовалова во втором микрорайоне Заозерного района. Подходит для строительства магазина, ТЦ, физкультурно-оздоровительного комплекса или офисных помещений. Стоимость: 5 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Земля находится между многоэтажными домами. По словам собственника, на ее территории также находится объект незавершенного строительства. Ранее URA.RU писало, что под Курганом продается земельный участок с гаражом в виде средневековой башни. Стоимость имущества составляет около пяти млн рублей. В центре Кургана на продажу выставили частный детский сад за 4,5 млн рублей. Также сообщалось, что жители Кургана избавляются от квартир в домах, которые будут сносить ради комплексной застройки. Стоимость земельного участка в Заозерном составляет пять миллионов рублей Скрин с сайта «Циан»

В Заозерном районе Кургана выставили на продажу земельный участок под строительство торгового центра или магазина. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Продается земельный участок площадью 1 400 квадратных метров по улице Достовалова во втором микрорайоне Заозерного района. Подходит для строительства магазина, ТЦ, физкультурно-оздоровительного комплекса или офисных помещений. Стоимость: 5 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Земля находится между многоэтажными домами. По словам собственника, на ее территории также находится объект незавершенного строительства. Ранее URA.RU писало, что под Курганом продается земельный участок с гаражом в виде средневековой башни. Стоимость имущества составляет около пяти млн рублей. В центре Кургана на продажу выставили частный детский сад за 4,5 млн рублей. Также сообщалось, что жители Кургана избавляются от квартир в домах, которые будут сносить ради комплексной застройки.