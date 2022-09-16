Набиуллина призвала не верить ипотеке под 0%

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, набиуллина эльвира, жест рукой
По словам Набиуллиной, ипотечные ставки под 0% — маркетинговая акция Фото:

Ипотечные ставки под 0% вводят в заблуждение заемщиков. Об этом заявила Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседаний по ставке.

«Ипотечные ставки под 0% являются маркетинговой акцией и введением в заблуждение заемщиков», — сказала Набиуллина. С таким заявлением председатель ЦБ РФ выступила эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%. «Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ. Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ставке.

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Ипотечные ставки под 0% вводят в заблуждение заемщиков. Об этом заявила Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседаний по ставке. «Ипотечные ставки под 0% являются маркетинговой акцией и введением в заблуждение заемщиков», — сказала Набиуллина. С таким заявлением председатель ЦБ РФ выступила эфире телеканала «Россия 24». Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%. «Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ. Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ставке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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