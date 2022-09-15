Бойцы обвиненного в создании ОПГ Виноградова рассказали о зарождении его криминальной империи

Свердловский экс-депутат Геннадий Виноградов, обвиненный в создании ОПГ, наращивал свое влияние с 1980-х годов

16 сентября 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Геннадия Виноградова и его сына Романа обвинили в создании ОПГ, действовавшего почти 20 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обвиняемый в создании ОПГ экс-депутат Артемовского Геннадий Виноградов создавал криминальную империю, работая егерем и захватывая влияние с помощью группировки «солдат». Об этом рассказали бывшие бойцы и друзья экс-депутата во время заседания в Свердловском областном суде. Новость по теме Боец экс-депутата Виноградова, подозреваемого в создании ОПГ, пошел против босса «Сначала [Виноградов] действовал один. Одно из первых его дел — это поджог, а середине 1980-х, в 1987 избил [местного жителя]. Потом из армии вернулся Александр Аббасов, который впоследствии работал на Виноградова», — цитирует журналист URA.RU бывшего бойца Виноградова Николая Кузминых, ездившего на разборки в качестве силовой поддержки. По словам свидетелей, допрошенных в суде, Виноградов работал егерем в поселке Красногвардейский, что давало ему возможность контролировать охоту и рыбалку на местных угодьях. Получив такую власть, он нанял бойца Аббасова в качестве правой руки и якобы давал ему поручения по главным криминальным делам. Он поселил в своих «владениях» в Красногвардейском Аббасова, а также других приближенных — Макара Кацерубу и Романа Яковчука. Кроме этого, в распоряжении Виноградова, предположительно, находились десятки молодых людей, оформившихся в группировку «Морозовские», а в определенный период времени авторитет создал свое «казачество», ловил людей, нарушавших закон и наказывал их по собственным понятиям, рассказали свидетели. Первая громкая история, в которой Виноградов задействовал Аббасова, произошла весной 1994 года. Свердловчанин напал на группу молодых людей, одному из которых — Павлу Панчехе — изрезал лицо. Желая отомстить, Панчеха застрелил Журавлева и пустился в бега — на него объявили охоту бывшие заключенные. Через несколько дней после этого произошла перестрелка на плотине, где сам Виноградов и его люди (в том числе Аббасов), по версии следствия, убили двух человек. Сам Виноградов пока не высказывался на суде. Виноградов предстал перед судом вместе со своим сыном Романом. Им вменяют организацию ОПГ и ряд преступлений, совершенных бандой с 1994 по 2021 года. Их судьбу решит суд присяжных заседателей. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Геннадия и Романа Виноградовых защищают сразу несколько адвокатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обвиняемый в создании ОПГ экс-депутат Артемовского Геннадий Виноградов создавал криминальную империю, работая егерем и захватывая влияние с помощью группировки «солдат». Об этом рассказали бывшие бойцы и друзья экс-депутата во время заседания в Свердловском областном суде. «Сначала [Виноградов] действовал один. Одно из первых его дел — это поджог, а середине 1980-х, в 1987 избил [местного жителя]. Потом из армии вернулся Александр Аббасов, который впоследствии работал на Виноградова», — цитирует журналист URA.RU бывшего бойца Виноградова Николая Кузминых, ездившего на разборки в качестве силовой поддержки. По словам свидетелей, допрошенных в суде, Виноградов работал егерем в поселке Красногвардейский, что давало ему возможность контролировать охоту и рыбалку на местных угодьях. Получив такую власть, он нанял бойца Аббасова в качестве правой руки и якобы давал ему поручения по главным криминальным делам. Он поселил в своих «владениях» в Красногвардейском Аббасова, а также других приближенных — Макара Кацерубу и Романа Яковчука. Кроме этого, в распоряжении Виноградова, предположительно, находились десятки молодых людей, оформившихся в группировку «Морозовские», а в определенный период времени авторитет создал свое «казачество», ловил людей, нарушавших закон и наказывал их по собственным понятиям, рассказали свидетели. Первая громкая история, в которой Виноградов задействовал Аббасова, произошла весной 1994 года. Свердловчанин напал на группу молодых людей, одному из которых — Павлу Панчехе — изрезал лицо. Желая отомстить, Панчеха застрелил Журавлева и пустился в бега — на него объявили охоту бывшие заключенные. Через несколько дней после этого произошла перестрелка на плотине, где сам Виноградов и его люди (в том числе Аббасов), по версии следствия, убили двух человек. Сам Виноградов пока не высказывался на суде. Виноградов предстал перед судом вместе со своим сыном Романом. Им вменяют организацию ОПГ и ряд преступлений, совершенных бандой с 1994 по 2021 года. Их судьбу решит суд присяжных заседателей.