Диетолог Русакова развенчала миф о пользе салатов

Диетолог Русакова: салаты не приносят пользу здоровью

16 сентября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Овощи и фрукты полезнее есть целиком, считает Дарья Русакова Фото: Александр Мамаев © URA.RU Овощи и фрукты лучше всего употреблять целиком и не готовить из них салаты. Так быстрее приходит чувство насыщения и сжигаются калории. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Полезнее для жевательного аппарата, для сжигания калорий, притока крови, для чувства насыщения, если вы будете самостоятельно откусывать и пережевывать цельные овощи или фрукты, не готовя салат. Если при его производстве происходит контакт с какими-то железными элементами, это терки, кухонные комбайны, то быстрее идут процессы окисления. Правда, если вы съедите этот салат сразу, то ничего страшного не будет, а вот если будете его хранить долго, то часть витаминов будет потеряна», — объяснила Дарья Русакова. В беседе с URA.RU диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина подчеркнула, что овощи для салата также вредно мелко резать. «Для некоторых продуктов тщательная переработка идет в минус. Если овощной салат или из фруктов мы мелко-мелко порежем, то он быстрее окислится. Поэтому иногда даже вообще рекомендуется рвать ингредиенты руками или добавлять крупными кусками, не мельчить. Чтобы вообще не было соприкосновения с металлом», — добавила она. Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, какой перекус на работе наиболее полезен. Лучше всего есть творог, сыр, орехи, свежие овощи и фрукты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Овощи и фрукты лучше всего употреблять целиком и не готовить из них салаты. Так быстрее приходит чувство насыщения и сжигаются калории. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Полезнее для жевательного аппарата, для сжигания калорий, притока крови, для чувства насыщения, если вы будете самостоятельно откусывать и пережевывать цельные овощи или фрукты, не готовя салат. Если при его производстве происходит контакт с какими-то железными элементами, это терки, кухонные комбайны, то быстрее идут процессы окисления. Правда, если вы съедите этот салат сразу, то ничего страшного не будет, а вот если будете его хранить долго, то часть витаминов будет потеряна», — объяснила Дарья Русакова. В беседе с URA.RU диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина подчеркнула, что овощи для салата также вредно мелко резать. «Для некоторых продуктов тщательная переработка идет в минус. Если овощной салат или из фруктов мы мелко-мелко порежем, то он быстрее окислится. Поэтому иногда даже вообще рекомендуется рвать ингредиенты руками или добавлять крупными кусками, не мельчить. Чтобы вообще не было соприкосновения с металлом», — добавила она. Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, какой перекус на работе наиболее полезен. Лучше всего есть творог, сыр, орехи, свежие овощи и фрукты.