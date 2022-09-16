Путин объяснил, почему не ведутся переговоры с Украиной

Украина не хочет проводить переговоры с Россией. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Узбекистан.
«Чтобы встреча с [президентом Украины Владимиром] Зеленским состоялась, Киев должен на нее согласиться, но они отказываются от переговоров. Они же не хотят. Зеленский же сказал публично, что не готов», — сказал Путин. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Россия и Украина неоднократно проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к решению конфликта, пока обсуждение приостановлено. Ранее Зеленский сказал, что Россия ставит ультиматумы, поэтому он не готов проводить переговоры. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам российского лидера, целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Россия сделает все возможное для скорейшего окончания украинского конфликта, цитирует RT Путина.
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Украина не хочет проводить переговоры с Россией. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Узбекистан. «Чтобы встреча с [президентом Украины Владимиром] Зеленским состоялась, Киев должен на нее согласиться, но они отказываются от переговоров. Они же не хотят. Зеленский же сказал публично, что не готов», — сказал Путин. Информацию передает корреспондент URA.RU. Россия и Украина неоднократно проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к решению конфликта, пока обсуждение приостановлено. Ранее Зеленский сказал, что Россия ставит ультиматумы, поэтому он не готов проводить переговоры. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам российского лидера, целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Россия сделает все возможное для скорейшего окончания украинского конфликта, цитирует RT Путина.