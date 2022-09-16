Пентагон: Си Цзиньпин приказал силой взять Тайвань к 2027 году

Президент Китая Си Цзиньпин установил срок по захвату его армией Тайваня до 2027 года. Об этом сообщает Министерство обороны США.
«Президент Китая Си Цзиньпин установил сроки, когда вооруженные силы его страны смогут захватить Тайвань к 2027 году. Всего через пять лет», — сообщается на официальном сайте Пентагона.
«Хотя Китай очень заинтересован в расширении сферы своего политического и военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, он, вероятно, будет более осторожен, когда дело доходит до агрессивных действий, таких как вторжение на Тайвань», — добавил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Х. Каль.
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Президент Китая Си Цзиньпин установил срок по захвату его армией Тайваня до 2027 года. Об этом сообщает Министерство обороны США. «Президент Китая Си Цзиньпин установил сроки, когда вооруженные силы его страны смогут захватить Тайвань к 2027 году. Всего через пять лет», — сообщается на официальном сайте Пентагона. «Хотя Китай очень заинтересован в расширении сферы своего политического и военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, он, вероятно, будет более осторожен, когда дело доходит до агрессивных действий, таких как вторжение на Тайвань», — добавил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Х. Каль. Ранее в Bloomberg сообщали, что Тайвань накапливает оружие США для войны с Китаем. А политолог Василий Кашин заявил, что вооруженный конфликт в Тайваньском проливе будет крупнее и опаснее украинского.