Свердловский депутат ГД подшутила над канцлером Германии, раскрывшим основную миссию бундесвера

Жанна Рябцева потроллила Олафа Шольца, который заявил, что основная миссия бундесвера — оборона Германии и Европы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева потроллила канцлера Германии Олафа Шольца из-за его высказывания об основной миссии бундесвера (вооруженные силы ФРГ — прим. URA.RU), заключающейся в обороне Германии и Европы. В своем telegram-канале она предложила канцлеру перестать стесняться.

«Канцлера Германии Олафа Шольца сегодня прорвало: «Германия долго избегала «реальной расстановки приоритетов» для бундесвера, который занимался гуманитарной помощью, ликвидацией последствий наводнений и помощью во время пандемий, но основная миссия бундесвера — оборона Германии и Европы». Евгений Примаков верно прокомментировал его слова, добавив, что Шольц в конце пропустил: »…от русских азиатских орд», — написала Рябцева.

Рябцева считает, что господину Шольцу «пора перестать стесняться и переодеться, наконец, в привычную и удобную форму, по которой он так тоскует». Жанна добавила к посту картинку, на которой канцлер Германии Олаф Шольц одет в военную форму офицера фашистской Германии времен Великой Отечественной войны.

Ранее Жанна Рябцева неоднократно обращалась к различным мировым политикам. Так она посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о переговорах с Россией. А Паоло Джентилони, являющегося членом Евросоюза, привлекла к ответу из-за высказываний на тему того, что от РФ ждут выполнения газовых контрактов.