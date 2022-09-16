16 сентября 2022

Эксперт Госдумы о военной помощи Украине: Европа отказывает в поставках оружия «дегенератам»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город Энергодар и Запорожская АЭС., оружие, охрана, атомная промышленность, запорожская аэс
Манукян: в Европе начинают понимать, чем рискуют, отправляя помощь на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Европе появляется понимание того, что если страны будут помогать Украине, то у них не останется оружия для самообороны в случае начала мировой войны. Такое мнение выразил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

Эксперт отметил, что Запад закрывает глаза на «отмороженный киевский режим» и «практически выдает Киеву лицензию на убийство», пишет ФАН. Несмотря на это, Манукян утверждает, что «у кого-то в Европе все равно появляется понимание того, каким дегенератам они дают в руки оружие». По его словам, Европа готова отказаться от военной помощи Киеву, так как боится, что будет втянута в мировую войну. В таком случае, пояснил эксперт Кремля, странам ЕС нечем будет себя защищать.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала прямого и однозначного ответа на запрос Украины о поставках танков «Леопард». Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что пока ни одна страна НАТО не поставила Украине современные западные основные боевые танки.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Европе появляется понимание того, что если страны будут помогать Украине, то у них не останется оружия для самообороны в случае начала мировой войны. Такое мнение выразил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Эксперт отметил, что Запад закрывает глаза на «отмороженный киевский режим» и «практически выдает Киеву лицензию на убийство», пишет ФАН. Несмотря на это, Манукян утверждает, что «у кого-то в Европе все равно появляется понимание того, каким дегенератам они дают в руки оружие». По его словам, Европа готова отказаться от военной помощи Киеву, так как боится, что будет втянута в мировую войну. В таком случае, пояснил эксперт Кремля, странам ЕС нечем будет себя защищать. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала прямого и однозначного ответа на запрос Украины о поставках танков «Леопард». Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что пока ни одна страна НАТО не поставила Украине современные западные основные боевые танки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...