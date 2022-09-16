Эксперт Госдумы о военной помощи Украине: Европа отказывает в поставках оружия «дегенератам»

17 сентября 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Манукян: в Европе начинают понимать, чем рискуют, отправляя помощь на Украину Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Европе появляется понимание того, что если страны будут помогать Украине, то у них не останется оружия для самообороны в случае начала мировой войны. Такое мнение выразил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Эксперт отметил, что Запад закрывает глаза на «отмороженный киевский режим» и «практически выдает Киеву лицензию на убийство», пишет ФАН. Несмотря на это, Манукян утверждает, что «у кого-то в Европе все равно появляется понимание того, каким дегенератам они дают в руки оружие». По его словам, Европа готова отказаться от военной помощи Киеву, так как боится, что будет втянута в мировую войну. В таком случае, пояснил эксперт Кремля, странам ЕС нечем будет себя защищать. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала прямого и однозначного ответа на запрос Украины о поставках танков «Леопард». Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что пока ни одна страна НАТО не поставила Украине современные западные основные боевые танки.

В Европе появляется понимание того, что если страны будут помогать Украине, то у них не останется оружия для самообороны в случае начала мировой войны. Такое мнение выразил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Эксперт отметил, что Запад закрывает глаза на «отмороженный киевский режим» и «практически выдает Киеву лицензию на убийство», пишет ФАН. Несмотря на это, Манукян утверждает, что «у кого-то в Европе все равно появляется понимание того, каким дегенератам они дают в руки оружие». По его словам, Европа готова отказаться от военной помощи Киеву, так как боится, что будет втянута в мировую войну. В таком случае, пояснил эксперт Кремля, странам ЕС нечем будет себя защищать. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала прямого и однозначного ответа на запрос Украины о поставках танков «Леопард». Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что пока ни одна страна НАТО не поставила Украине современные западные основные боевые танки.