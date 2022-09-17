В Минобороны РФ сообщили о проваленном наступлении ВСУ в Херсонской области

17 сентября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

ВСУ теряют своих бойцов сотнями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 бронемашины уничтожены в районе поселка Зайцево, расположенного в Донецкой народной республике, в Херсонской области ВСУ потеряли более 140 человек. Такие данные приводит Минобороны РФ. «В Николаевской и Херсонской области потери ВСУ составили более 140 человек убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники. В Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц военной техники и автомобилей. В районах Дружковка и Артемовск, а также Зайцево уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины», — такие данные сообщило ведомство на брифинге, информация содержится в официальном telegram-канале ведомства. Сообщается также, что в районе населенного пункта Правдино Херсонской области ВСУ предприняли попытку наступления. В результате ВС РФ за несколько часов уничтожили более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты. Ранее в ведомстве отметили, что бойцы подразделения Южного военного округа отразили нападение украинских войск, передает «Федеральное агентство новостей». Российские военные получили в свое распоряжение бронетранспортер (БТР) М-113 американского производства, дополняет телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она проходит вынужденно. Причина этого — участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР зимой этого года, на этих территориях было введено военное положение и проводилась эвакуация людей. ВС РФ спасают мирных жителей Донбасса и уничтожают технику противника и объекты военной инфраструктуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 бронемашины уничтожены в районе поселка Зайцево, расположенного в Донецкой народной республике, в Херсонской области ВСУ потеряли более 140 человек. Такие данные приводит Минобороны РФ. «В Николаевской и Херсонской области потери ВСУ составили более 140 человек убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники. В Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц военной техники и автомобилей. В районах Дружковка и Артемовск, а также Зайцево уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины», — такие данные сообщило ведомство на брифинге, информация содержится в официальном telegram-канале ведомства. Сообщается также, что в районе населенного пункта Правдино Херсонской области ВСУ предприняли попытку наступления. В результате ВС РФ за несколько часов уничтожили более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты. Ранее в ведомстве отметили, что бойцы подразделения Южного военного округа отразили нападение украинских войск, передает «Федеральное агентство новостей». Российские военные получили в свое распоряжение бронетранспортер (БТР) М-113 американского производства, дополняет телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она проходит вынужденно. Причина этого — участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР зимой этого года, на этих территориях было введено военное положение и проводилась эвакуация людей. ВС РФ спасают мирных жителей Донбасса и уничтожают технику противника и объекты военной инфраструктуры.