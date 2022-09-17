Депутат Госдумы Белик: саммит ШОС заставил понервничать США

17 сентября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мир больше не будет однополярным Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Встреча лидеров стран на саммите Шанхайской организации сотрудничества заставила понервничать Соединенные Штаты Америки, которые стремятся к мировому господству и однополярному миру. Такое заявление в беседе с корреспондентом издания URA.RU сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Самаркандская декларация и другие документы и соглашения, подписанные на саммите, консолидация лидеров стран-участников саммита по многим вопросам — это ясный сигнал того, что России и ее союзникам есть что противопоставить гегемонии США и их приспешников из НАТО и ЕС», — отметил он в разговоре с журналистами. Белик добавил, что «мир не будет таким, каким его хотят видеть Штаты», а новый миропорядок будет находиться на перекрестке эпох и культур. Белик рассказал, что Россия активно взаимодействует с Китаем, Индией, Ираном и другими странами. Все эти государства не хотят подчиняться «лживой и единоличной политике из-за океана». Ранее о том, что Китай поможет России создать более справедливый международный порядок, заявил секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи. Помимо этого, президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что в мире больше не будет однополярности — это, по его словам, основная цель России в международной политике. Сам саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в Самарканде, сообщает RT. Лидеры государств, которые входят в ШОС, по итогам заседаний подписали Самаркандскую декларацию. В частности, в ней говорится, что никто не имеет права вмешиваться в дела других государств под предлогом борьбы с терроризмом, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча лидеров стран на саммите Шанхайской организации сотрудничества заставила понервничать Соединенные Штаты Америки, которые стремятся к мировому господству и однополярному миру. Такое заявление в беседе с корреспондентом издания URA.RU сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Самаркандская декларация и другие документы и соглашения, подписанные на саммите, консолидация лидеров стран-участников саммита по многим вопросам — это ясный сигнал того, что России и ее союзникам есть что противопоставить гегемонии США и их приспешников из НАТО и ЕС», — отметил он в разговоре с журналистами. Белик добавил, что «мир не будет таким, каким его хотят видеть Штаты», а новый миропорядок будет находиться на перекрестке эпох и культур. Белик рассказал, что Россия активно взаимодействует с Китаем, Индией, Ираном и другими странами. Все эти государства не хотят подчиняться «лживой и единоличной политике из-за океана». Ранее о том, что Китай поможет России создать более справедливый международный порядок, заявил секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи. Помимо этого, президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что в мире больше не будет однополярности — это, по его словам, основная цель России в международной политике. Сам саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в Самарканде, сообщает RT. Лидеры государств, которые входят в ШОС, по итогам заседаний подписали Самаркандскую декларацию. В частности, в ней говорится, что никто не имеет права вмешиваться в дела других государств под предлогом борьбы с терроризмом, передает телеканал 360.