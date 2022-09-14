Курганцы отправили 17 тонн гумпомощи в ЛНР по договору о сотрудничестве

Из Кургана в ЛНР отправили 20-тонную фуру гуманитарной помощи

Координаторы сборов выразили благодарность всем неравнодушным жителям Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Курганской области для помощи жителям Донбасса была отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона Вадим Шумков подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией города Краснодона и Краснодонского района (ЛНР).

«Фура отправилась в город Краснодон Луганской Народной Республики по соглашению между Курганской областью и этим районом ЛНР. В грузовике — продукты питания (мука, крупы, сахар, макароны), средства гигиены и товары первой необходимости. Вес — около 17 тонн», — указано в группе «Единой России» Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

С территории также был отправлен еще один грузовик с продуктами питания, литературой проекта «Книги — детям Донбасса» и теплыми вязанными вещами. Он уехал в Ростовскую область, откуда продукты и вещи будут направлены в гуманитарные центры ЕР, действующие в Донбассе.

Всего по состоянию на 14 сентября текущего года с территории Курганской области в Донбасс отправлено 10 фур, 1 ж/д вагон, и 2 небольших грузовичка. Общий вес гуманитарной помощи — 252 тонны.

Российская армия проводит спецоперацию на территории Украины с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что приоритет действий военных — исключение напрасных жертв среди мирных жителей и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Сейчас жители Донбасса и Украины массово эвакуируются в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке. Правительство России выделило средства для выплат беженцам, а в регионах собирают гуманитарную помощь для тех, кто остался.