Нуланд: США хотят упростить выдачу виз россиянам

17 сентября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Чем больше граждане РФ будут знать США, тем лучше будет для отношений между странами, подчеркнула Виктория Нуланд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз В США ведутся переговоры о том, чтобы россиянам получать американские визы было проще. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу «Дождь» (ООО «Телеканал Дождь» внесено в реестр СМИ-иноагентов). «Мы ведем переговоры с МИД, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих. Таким образом, россиянам будет проще получить визы. Это тоже сложный процесс», — отметила она в беседе с журналистами. В интервью она отметила, что для россиян получить визы в США тяжело. Но чем больше граждане РФ будут знать США, тем лучше будет для отношений между странами. Несколько стран Евросоюза прекратили выдавать туристические визы гражданам России, пишут « Невские новости». Это случилось после предложения Чехии, дополняют «Дни.ру». Причиной этого послужила вынужденная российская спецоперация на Украине и введенные Западом антироссийские санкции. В список таких государств попали Эстония, Литва, Латвия, Чехия и Польша.

В США ведутся переговоры о том, чтобы россиянам получать американские визы было проще. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу «Дождь» (ООО «Телеканал Дождь» внесено в реестр СМИ-иноагентов). «Мы ведем переговоры с МИД, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих. Таким образом, россиянам будет проще получить визы. Это тоже сложный процесс», — отметила она в беседе с журналистами. В интервью она отметила, что для россиян получить визы в США тяжело. Но чем больше граждане РФ будут знать США, тем лучше будет для отношений между странами. Несколько стран Евросоюза прекратили выдавать туристические визы гражданам России, пишут «Невские новости». Это случилось после предложения Чехии, дополняют «Дни.ру». Причиной этого послужила вынужденная российская спецоперация на Украине и введенные Западом антироссийские санкции. В список таких государств попали Эстония, Литва, Латвия, Чехия и Польша.