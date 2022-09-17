Киргизия обвинила военных Таджикистана в подрыве моста

Таджикские военные в ходе конфликта на границе подорвали 36-метровый мост в Киргизии. Об этом заявили в пресс-службе киргизского министерства транспорта и коммуникаций.
«На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства. Уточняется, что боевые действия начались внезапно, в связи с чем на приграничных участках границы Баткенской области осталась дорожно-строительная техника, о состоянии которой ничего не известно и которую невозможно эвакуировать на данный момент.
Ранее Таджикистан и Киргизия начали вооруженное столкновение. В Киргизии заявляли, что таджикские военные обстреляли их пограничников. Позже Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня. Но в Погранслужбе Киргизии заявили, что Таджикистан не соблюдает эти договоренности и продолжает обстрелы. 17 сентября власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации Баткенской области, передает телеканал 360. В ООН заявили о готовности помочь сторонам с решением пограничных вопросов, уточняет RT.
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Таджикские военные в ходе конфликта на границе подорвали 36-метровый мост в Киргизии. Об этом заявили в пресс-службе киргизского министерства транспорта и коммуникаций. «На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства. Уточняется, что боевые действия начались внезапно, в связи с чем на приграничных участках границы Баткенской области осталась дорожно-строительная техника, о состоянии которой ничего не известно и которую невозможно эвакуировать на данный момент. Ранее Таджикистан и Киргизия начали вооруженное столкновение. В Киргизии заявляли, что таджикские военные обстреляли их пограничников. Позже Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня. Но в Погранслужбе Киргизии заявили, что Таджикистан не соблюдает эти договоренности и продолжает обстрелы. 17 сентября власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации Баткенской области, передает телеканал 360. В ООН заявили о готовности помочь сторонам с решением пограничных вопросов, уточняет RT.