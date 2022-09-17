Курганцы высказались по поводу переименования столицы Казахстана

В Кургане одобрили переименование столицы соседнего Казахстана

18 сентября 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Столицу Казахстана переименовывают шестой раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи паблика «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали переименование столицы соседнего Казахстана из Нур-Султана в Астану. Большинство курганцев одобрили новое старое название. «Астана приятнее звучит», — оставил комментарий пользователь соцсети Алексей Тюрин. «Город был Целиноград (город на целине), Акмола (белая могила), Астана (белая святыня), Нур-Султан выбивался», — высказалась другой пользователь Татьяна Сочнева. «Давайте у нас Царево городище вернем», — предложила Светлана Петрова. URA.RU сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым столице республики возвращается прежнее название Астана. Это уже шестое переименование города. Также поправки предполагают ограничение срока полномочий главы государства семью годами без права переизбрания (ранее было пять лет, но с правом пойти на второй срок).

Пользователи паблика «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали переименование столицы соседнего Казахстана из Нур-Султана в Астану. Большинство курганцев одобрили новое старое название. «Астана приятнее звучит», — оставил комментарий пользователь соцсети Алексей Тюрин. «Город был Целиноград (город на целине), Акмола (белая могила), Астана (белая святыня), Нур-Султан выбивался», — высказалась другой пользователь Татьяна Сочнева. «Давайте у нас Царево городище вернем», — предложила Светлана Петрова. URA.RU сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым столице республики возвращается прежнее название Астана. Это уже шестое переименование города. Также поправки предполагают ограничение срока полномочий главы государства семью годами без права переизбрания (ранее было пять лет, но с правом пойти на второй срок).