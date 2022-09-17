NYT: украинские боевики отступают под натиском войск России

ВСУ несут тяжелые потери из-за работы российской артиллерии, заявил украинский солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска несут тяжелые потери в Донбассе из-за регулярного наступления Вооруженных сил России. Об этом заявил украинский солдат, находящийся на передовой.
«Русские штурмуют нас каждый день и захватывают нашу территорию на пару метров в день», — заявил украинские боевик в интервью американской газете The New York Times. Он подчеркнул, что ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе в том числе из-за регулярных артобстрелов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провальном наступлении ВСУ в ДНР. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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