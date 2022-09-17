17 сентября 2022

NYT: украинские боевики отступают под натиском войск России

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
ВСУ несут тяжелые потери из-за работы российской артиллерии, заявил украинский солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска несут тяжелые потери в Донбассе из-за регулярного наступления Вооруженных сил России. Об этом заявил украинский солдат, находящийся на передовой.

«Русские штурмуют нас каждый день и захватывают нашу территорию на пару метров в день», — заявил украинские боевик в интервью американской газете The New York Times. Он подчеркнул, что ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе в том числе из-за регулярных артобстрелов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провальном наступлении ВСУ в ДНР. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

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Украинские войска несут тяжелые потери в Донбассе из-за регулярного наступления Вооруженных сил России. Об этом заявил украинский солдат, находящийся на передовой. «Русские штурмуют нас каждый день и захватывают нашу территорию на пару метров в день», — заявил украинские боевик в интервью американской газете The New York Times. Он подчеркнул, что ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе в том числе из-за регулярных артобстрелов. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провальном наступлении ВСУ в ДНР. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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